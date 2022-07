AZ heeft verre reis voor de boeg in tweede Conference League-voorronde

Donderdag, 14 juli 2022 om 20:24 • Guy Habets • Laatste update: 20:28

AZ weet waar het aan toe is in de tweede voorronde van de Conference League. Het Bosnische Tuzla City rekende donderdag overtuigend af met Tre Penne uit San Marino (6-0) en zal volgende week donderdag naar het AFAS Stadion afreizen. Een week later onderneemt AZ zelf de reis van bijna 1700 kilometer.

De loting voor de tweede voorronde van het derde Europese clubtoernooi was een tijdje geleden al verricht, waardoor AZ wist dat het tegen de winnaar van het tweeluik tussen Tuzla City en Tre Penne zou moeten uitkomen. De Bosniërs gingen de duels in als favoriet en hebben die status uiteindelijk waargemaakt: vorige week werd er in San Marino al met 0-2 gewonnen en donderdagavond lieten ze op eigen veld geen spaan heel van de zwakke opponent: 6-0.

Semir Smajlagic is de man om rekening mee te houden voor AZ, want hij maakte twee doelpunten tegen Tre Penne. De overige treffers kwamen op naam van Jasmin Celikovic, Mico Kuzmanovic, Mustafa Sukilovic en Samir Buric. Vier van de zes treffers vielen in het eerste kwartier na de rust. In de heenwedstrijd scoorde Salko Nargalic twee keer in blessuretijd en op Transfermarkt vertegenwoordigt aanvallende middenvelder Mirzad Mehanovic met 400.000 euro de hoogste transferwaarde.

Tuzla, dat vorig seizoen als tweede eindigde in de Bosnische competitie achter Zrinjski Mostar, speelt pas sinds 2018 op het hoogste niveau. De club debuteert op het Europese podium en mag na twee wedstrijden dus al tegen de nummer vijf van de Eredivisie uitkomen. Op donderdag 21 juli staat de heenwedstrijd in Alkmaar op het programma en zeven dagen later moet AZ de klus in Bosnië zien te klaren.

Als de formatie van trainer Pascal Jansen dat tweeluik wint, moet het daarna nog twee voorrondes zien te overleven om in de groepsfase terecht te komen. Vorig jaar speelde AZ ook in de Conference League en ging het uiteindelijk in de achtste finale mis. Bodö/Glimt, de Noorse stuntploeg die ook van AS Roma wist te winnen, was een maatje te groot.