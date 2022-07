Zaakwaarnemer Senesi uit frustratie over houding Feyenoord in interview

Woensdag, 13 juli 2022 om 15:30 • Wessel Antes

Danilo Caravello, een van de zaakwaarnemers van Marcos Senesi, heeft zich in een interview stevig uitgelaten over de houding van Feyenoord wat betreft een uitgaande transfer van zijn cliënt. De centrale verdediger ligt in Rotterdam nog vast tot medio 2023, met de optie voor nog een jaar. Caravello legt in gesprek met SerieANews.com uit waarom clubs tot dusver nog niet met Senesi in zee gaan.

Aan interesse is er geen gebrek volgens Caravello. “Marcos is een sterke speler en een Argentijns international. Het grootste obstakel blijft echter zijn prijskaartje, want het is nooit makkelijk om een deal te sluiten met een Nederlandse club. Senesi is een speler waar veel teams interesse in hebben, maar uiteindelijk komt er niets van terecht. Dat is omdat de clubs hem niet willen of kunnen betalen, óf omdat Feyenoord hem niet wil verkopen."

De afgelopen maanden zijn er verschillende clubs in verband gebracht met Senesi. Onder andere Sevilla en een aantal Italiaanse clubs. Ook Newcastle United wordt inmiddels steeds vaker genoemd. Logisch, zo zegt Caravello. "Die geruchten verbazen me niet, zeker gezien de marktwaarde van de speler. Als Engelse clubs hem willen binnenhalen, zal dat ze ook lukken. Ze kunnen meer voor hem betalen dan clubs uit andere competities." La Gazetta dello Sport schrijft woensdag dat Feyenoord Napoli een prijskaartje van 20 miljoen euro heeft voorgehouden. De Italiaanse club ziet in Senesi een goede opvolger voor Kalidou Koulibaly, die steeds vaker wordt genoemd bij Juventus en Chelsea.

Senesi kwam in de zomer van 2019 naar Feyenoord toe. De Rotterdammers betaalden zo’n 7 miljoen euro aan het Argentijnse San Lorenzo, dat een flink doorverkooppercentage schijnt te hebben. Sindsdien speelde de linkspoot 116 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij 9 keer scoorde en 7 assists gaf. Senesi groeide in De Kuip uit tot een van de steunpilaren van het elftal. Begin juni debuteerde hij voor het nationale elftal van Argentinië tegen Estland (5-0 winst). Senesi had vanwege zijn Italiaanse paspoort ook voor Italië kunnen spelen, maar wimpelde die interesse af met een definitieve keuze voor La Albiceleste.