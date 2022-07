Feyenoorder houdt spiegel voor: ‘Vorig seizoen was ik niet goed genoeg’

Zondag, 10 juli 2022 om 16:30 • Wessel Antes

Alireza Jahanbakhsh heeft zich na de wedstrijd van Feyenoord tegen Red Bull Salzburg zaterdag (1-2 winst) kwetsbaar opgesteld. In zijn eerste seizoen in De Kuip wist de aanvaller weinig indruk te maken. Zelf weet hij dat het beter moet en kijkt hij met vertrouwen uit naar het nieuwe seizoen. Tegen Salzburg maakte Jahanbakhsh zijn eerste doelpunt van de voorbereiding.

Toen Jahanbakhsh vorige zomer bij Feyenoord tekende waren de verwachtingen hoog. De Rotterdammers wisten de Iraniër voor slechts een miljoen los te weken bij Brighton & Hove Albion, dat hem drie jaar eerder voor negentien miljoen overnam van AZ. In 42 officiële wedstrijden voor Feyenoord wist de 28-jarige aanvaller 8 keer te scoren. Daarnaast gaf hij vier assists. Jahanbakhsh verloor gedurende het seizoen zijn basisplaats aan Arsenal-huurling Reiss Nelson.

Terugkijkend op zijn debuutseizoen is Jahanbakhsh tegenover ESPN zelfkritisch en eerlijk. "Ik weet dat het niet goed genoeg was. Ik verwacht veel van mezelf. Ik moet rendement hebben, presteren. Ik heb ook goede wedstrijden gespeeld, maar overall was het niet wat ik van mezelf verwacht. Ik wil nu sowieso een beter seizoen hebben. Ik heb meer vertrouwen in mezelf, nu ik deze week goed heb getraind. Dat wil ik doortrekken. Hopelijk kan ik dit seizoen belangrijker zijn."

Jahanbakhsh transfereerde pas laat naar Feyenoord in de vorige transferzomer, waardoor hij de voorbereiding met de Rotterdammers niet meemaakte. Nu is hij er vanaf het begin bij. Een wezenlijk verschil volgens de buitenspeler. "Vorig jaar heb ik de voorbereiding gemist. Nu ben ik hier vanaf dag één. Dat is belangrijk voor me. Ik probeer gewoon op te bouwen, en natuurlijk is het altijd lekker om te scoren. Ik ben blij met mijn eerste goal en hopelijk volgen er meer." Jahanbakhsh krijgt er binnenkort met Javairo Dilrosun een geduchte concurrent bij. Ook is Feyenoord nog steeds bezig met Wilfried Gnonto van FC Zürich, die zowel in de spits als op rechtsbuiten uit de voeten kan.