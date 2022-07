Feyenoord buigt achterstand om dankzij uitstekende goal van Taabouni

Zaterdag, 9 juli 2022 om 16:17

Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd van het seizoen met 1-2 gewonnen van Red Bull Salzburg. Het team van Arne Slot kwam in het Oostenrijkse Anif snel op achterstand, maar toonde daarna veerkracht. Alireza Jahanbakhsh en Mohamed Taabouni waren verantwoordelijk voor de Rotterdamse goals. Een tegenvaller was het uitvallen van Mats Wieffer, die met een brancard het veld moest verlaten.

Afgelopen maandag sloten de internationals aan bij Feyenoord voor het trainingskamp, waardoor Arne Slot zaterdagmiddag meer smaken had dan tijdens de zeperd tegen FC Kopenhagen (0-7 nederlaag) vorige week. Onder anderen Marcos Senesi, Gernot Trauner en Fredrik Aursnes stonden aan de aftrap. Orkun Kökcü ontbrak nog wel bij Feyenoord. De middenvelder verliet afgelopen woensdag het trainingskamp vanwege ziekte. Salzburg oefende zaterdagochtend al tegen Royal Antwerp (1-2 nederlaag). Aan die wedstrijd deden onder anderen oud-Ajacied Maximilian Wöber en sterspeler Noah Okafor mee.

Ondanks de sterke opstelling begon Feyenoord zwak aan het duel. De eerste kans voor Salzburg was dan ook direct raak. Dijon Kameri speelde zich op gemakkelijke wijze langs de aarzelende Trauner en schoof de bal in de verre hoek. Na de goal volgde een sterkere fase van de Rotterdammers. Een verre inworp van Jorrit Hendrix kwam terecht bij Jens Toornstra. De aanvoerder van Feyenoord controleerde de bal en legde hem met zijn linker klaar voor de inlopende Jahanbakhsh, die de bal eveneens met zijn chocoladebeen langs keeper Philipp Köhn schoot: 1-1. Dat was tevens de ruststand.

Na rust stond er een compleet ander Feyenoord. Slot stuurde elf nieuwe en vooral jeugdige spelers het veld op. Daardoor kreeg de 20-jarige Amerikaan Cole Bassett als een van de meest ervaren spelers de aanvoerdersband om. De jeugd liet met name tijdens het drukzetten zien erg gretig te zijn. Dat leverde tien minuten na rust een doelpunt op. Spits Nesto Groen reageerde attent op een slechte pass van Salzburg en speelde de bal direct naar Mohamed Taabouni. Taabouni nam de bal aan, dribbelde naar binnen en schoot de bal kalm in de linkeronderhoek.

Even later moest Mats Wieffer het veld verlaten met een blessure. Uiteindelijk werd hij zelfs via een brancard het veld afgevoerd. Het is nog niet duidelijk hoe zwaar zijn blessure echt is. Door deze aftocht mocht Róbert Bozeník nog even zijn opwachting maken. De spits staat inmiddels achter de jeugdige Groen in de pikorde. Bozenik lijkt geen toekomst meer te hebben in De Kuip. Hoewel Feyenoord zich door deze wissel noodgedwongen offensiever op moest stellen, kwam de overwinning niet meer in gevaar.

Opstelling Feyenoord eerste helft: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Geertruida; Hendrix, Aursnes, Toornstra; Jahanbakhsh, Danilo, Walemark

Opstelling Feyenoord tweede helft: Jansen; Hall, Wieffer, Valk, Benita; Kleijn, Bassett, Karim; Naujoks, Groen, Taabouni