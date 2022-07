Loïs Openda vertrekt voor tien miljoen euro bij Club Brugge

Woensdag, 6 juli 2022 om 21:47 • Mart van Mourik

Loïs Openda is definitief overgenomen door RC Lens, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De Belgische spits vertrekt na een dienstverband van zeven jaar bij Club Brugge, dat volgens diverse Franse media circa tien miljoen euro overhoudt aan de deal. Openda kwam de afgelopen twee seizoenen op huurbasis uit voor Vitesse.

Openda zet zijn handtekening onder een vijfjarige verbintenis bij de nummer acht van afgelopen Ligue 1-seizoen. Openda moet in Lens de opvolger van Arnaud Kalimuendo, die na twee jaar verhuurd te zijn terugkeerde naar Paris Saint-Germain. Openda kwam in 2016 bij de hoofdmacht van Club Brugge terecht en werd in de zomer van 2020 verhuurd aan Vitesse. Namens de Arnhemmers kwam de 22-jarige spits tot 88 officiële duels en was daarin 37 keer trefzeker. Bovendien werd hij afgelopen seizoen tweede op de topscorerslijst in de Eredivisie, achter Sébastien Haller (21 goals).

De stormachtige ontwikkeling van Openda bleef ook niet onopgemerkt bij Roberto Martínez. De bondscoach van het Belgische nationale team selecteerde de goalgetter voor de voorbije Nations League-campagne, waarin hij zijn debuut opluisterde met een treffer. Mede dankzij het doelpunt van Openda boekten de Rode Duivels een 6-1 overwinning op Polen. In het duel met Oranje ontbrak de aanvaller overigens, daar hij na een derde gele kaart in een eerdere wedstrijd van België Onder 21 geschorst werd.

Technisch directeur Arnaud Pouille geeft via de clubsite aan enorm uit te kijken naar de samenwerking met Openda. “De komst van Loïs is groot nieuws. Ik wil iedereen die hier aan mee heeft gewerkt bedanken voor het afronden van de transfer. Loïs is een speler met veel potentie en hij werd door veel Europese clubs gevolgd. Hij raakte er zelf snel van overtuigd dat het vervolgen van zijn carrière bij RC Lens de beste optie was. Hij is klaar voor Lens”, besluit Pouille.