Eredivisie-flop kan PSV miljoenen opleveren dankzij Paris Saint-Germain

Dinsdag, 5 juli 2022 om 18:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:28

De eventuele transfer van Gianluca Scamacca naar Paris Saint-Germain kan PSV veel geld opleveren, meldt het Eindhovens Dagblad dinsdag. De Eindhovense club bedong in 2017 een ‘dubbelcijferig doorverkooppercentage’, toen de Italiaan werd verkocht aan Sassuolo. Die club lijkt de aanvaller binnenkort te slijten aan PSG. Daarbij heeft PSV dankzij het tweejarig dienstverband van de spits automatisch recht op een deel van transfersommen die voor hem worden betaald.

Scamacca stond vanaf januari 2015 tot februari 2017 onder contract bij de Eindhovenaren, waardoor de club automatisch recht heeft op één procent van ieder bedrag dat ooit voor de spits wordt betaald. Daarbij sprak PSV een ‘dubbelcijferig doorverkooppercentage’ af, toen de 23-jarige Italiaan verkocht werd aan Sassuolo uit zijn thuisland. Het Eindhovens Dagblad meldt dat de club nooit een exact cijfer noemde, maar dat is dus minstens tien procent.

Dat zou betekenen dat PSG PSV enkele miljoenen kan opleveren. De Parijse topclub toonde de afgelopen weken serieuze interesse in Scamacca en volgens Franse media gaat Sassuolo akkoord met een bod van veertig miljoen plus bonussen. Allereerst eiste de provincieclub een bedrag van zeker vijftig miljoen. In dat geval zou PSV dus nog wat extra geld opstrijken.

PSV troefde menig topclub af in strijd om de handtekening van de toen zestienjarige Scamacca. De spits debuteerde echter nooit in het eerste. In 2018 dook de aanvaller weer op in Nederland, toen Sassuolo hem verhuurde aan PEC Zwolle. Ook daar wist hij, zonder goals in tien wedstrijden, niet te imponeren. Na verhuurperiodes bij Ascoli Calcio uit de Serie B (dertien doelpunten) en Genoa (twaalf treffers) brak hij afgelopen seizoen eindelijk door bij Sassuolo: in 36 competitiewedstrijden scoorde Scamacca 16 keer.