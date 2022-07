Feyenoord grijpt definitief naast gedroomde opvolger van Malacia

Maandag, 4 juli 2022 om 18:01

Ian Maatsen wordt niet de nieuwe linksback van Feyenoord. Het was de bedoeling dat de twintigjarige verdediger de opvolger zou worden van Tyrell Malacia in Rotterdam-Zuid, maar volgens het Algemeen Dagblad heeft Maatsen laten weten dat hij liever voor zijn kans bij Chelsea gaat.

Malacia is op weg naar Manchester United en zal binnen afzienbare tijd gepresenteerd worden op Old Trafford. Feyenoord zette in op Maatsen als opvolger en dacht goede kans te hebben op de handtekening van de linkspoot, maar heeft te horen gekregen dat een transfer toch niet doorgaat. De verdediger zou zelf contact hebben opgenomen met trainer Arne Slot om door te geven dat hij ervoor kiest om bij Chelsea te blijven en daar te vechten voor zijn kans. Dat betekent dat de Stadionclub op zoek zal moeten naar een alternatief.

Maatsen speelde kort in de jeugdopleiding van Feyenoord, maar moest op zevenjarige leeftijd vertrekken. Het komt dus niet van een comeback. In 2019, na zich ontwikkeld te hebben bij Sparta, PSV en Chelsea, maakte de jeugdinternational onder toenmalig manager Frank Lampard zijn debuut voor de Londenaren in de League Cup tegen Grimsby Town (7-1 winst). Het was tot nog toe zijn enige optreden in de hoofdmacht van Chelsea, dat hem in de jaargang 2020/21 uitleende aan Charlton Athletic. Afgelopen seizoen werd de twintigjarige linksback verhuurd aan Coventry City. In de Championship kwam Maatsen al tot veertig officiële duels, waarin hij goed was voor drie goals en één assist.

Feyenoord heeft naar alle waarschijnlijkheid wel de nodige financiële armslag om een vervanger van Malacia aan te trekken. Maandag werd duidelijk dat Luis Sinisterra op weg is naar Leeds United en dat de Engelsen het Rotterdamse transferrecord gaan verbreken. Met de deal zou een bedrag van maximaal 25 miljoen euro gemoeid zijn en met dat geld kunnen Slot en technisch directeur Frank Arnesen, die voorlopig in de lappenmand zit met een bacteriële infectie, weer de markt op.