AS en BILD onthullen wat Lewandowski en Xavi bespraken in geheime meeting

Zondag, 3 juli 2022 om 11:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:03

Robert Lewandowski heeft in een geheime ontmoeting met Barcelona-trainer Xavi aangegeven dat hij graag onder de coach zou willen spelen, weten het Spaanse AS en de Duitse krant BILD te melden. Tijdens een etentje in een restaurant op Ibiza zou de Poolse spits van Bayern München alle onzekerheid bij Barcelona hebben weggenomen.

Lewandowski en Xavi zouden elkaar afgelopen week hebben ontmoet op Ibiza en lieten daarmee de transfergeruchten, die al maanden spelen, nog maar eens toenemen. De aanvaller van der Rekordmeister sprak op het Spaanse eiland uit dat hij nog steeds serieus aan een vertrek denkt. "Ik wil heel graag met je trainen", zo zou Lewandowski volgens AS en BILD tegen de oefenmeester van de Catalanen hebben gezegd. Daarmee wordt wel duidelijk dat Lewy Barcelona als zijn gewenste bestemming ziet.

De financiële status van de Blaugranas maakt echter wel dat een akkoord niet zomaar wordt bereikt. Het salarisplafond in LaLiga zorgt ervoor dat de club niet zomaar spelers kan aantrekken en dus zal er ook verkocht moeten worden om Lewandowski binnen te halen. Clubpresident Joan Laporta ziet dat in ieder geval graag gebeuren, want hij liet eerder al optekenen dat hij heel blij is dat de Poolse topschutter naar Camp Nou zou willen komen. Trainer Xavi denkt dat Lewandowski de club weer terug naar de Europese top kan helpen.

Naar verluidt denkt Bayern aan een transfersom van ongeveer vijftig miljoen euro voor de veelscorende spits. Daarmee kan dan het nog één jaar doorlopende contract van de Pool worden afgekocht. In de afgelopen jaren ontwikkelde Lewandowski zich in de Allianz Arena tot misschien wel de beste spits ter wereld. In het seizoen 2020/2021 maakte hij het duizelingwekkende aantal van 41 competitietreffers in de Bundesliga en in totaal maakte hij al meer dan 200 goals in de Bundesliga voor Bayern.

Technisch directeur van Bayern Hasan Salihadmidzic zei onlangs erop te rekenen dat Lewandowski zich 'gewoon' weer zal melden bij de eerste training van het nieuwe seizoen, ook in het licht van 'een goed gesprek' met zijn zaakwaarnemer Pini Zahavi. Het is nog maar de vraag of dat na de meeting met Xavi nog steeds zal gebeuren. Bayern zou onder meer Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart) op het oog hebben om een eventueel vertrek van Lewandowski op te vangen, terwijl Sadio Mané al bij Liverpool werd opgepikt om de Beierse aanval van nieuw elan te voorzien.