‘Natuurlijk wil ik naar WK in Qatar, maar wil ik mijn leven in gevaar brengen?’

Donderdag, 30 juni 2022 om 17:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:42

Josh Cavallo, die vorig jaar de eerste openlijk homoseksuele actieve speler in het mannenprofvoetbal werd, droomt ervan om Australië deze winter te vertegenwoordigen op het WK. De 22-jarige linksback van Adelaide United vreest dat zijn leven echter niet zeker is als hij daadwerkelijk zou afreizen naar Qatar. "Ik maak me er zorgen om", zegt Cavallo in een uitgebreid gesprek met Sky Sports.

De linkervleugelverdediger kwam overigens nog geen enkele keer uit voor het Australische nationale elftal, dat zich in juni na een penaltythriller tegen Peru wist te kwalificeren voor het WK. "Maar als ik word opgeroepen, zou ik zeker gaan", aldus Cavallo. "Ik wil laten zien dat homoseksualiteit oké is voor iedereen. Het is niet alleen oké voor Josh Cavallo omdat hij een voetballer is en hij wordt beschermd, ik wil dat het oké is voor die gewone persoon."

In Qatar is homoseksualiteit verboden. Zo staat op seks tussen twee mensen van hetzelfde geslacht een gevangenisstraf van één tot drie jaar. Nasser Al Khater, topman van het WK in Qatar, liet eerder weten dat homo's welkom zijn in de Golfstaat. "Iedereen is welkom, zolang ze zich aan de regels houden en respect hebben voor de plaatselijke cultuur." Met andere woorden: homo's zijn welkom, zolang ze hun affectie niet in het openbaar tonen, want dat is strafbaar in Qatar.

Al Khater benoemde in het bijzonder dat Cavallo welkom is in zijn land, maar de Australische voetballer is niet overtuigd. "Het baart me wel zorgen. Als ik Australië vertegenwoordig op het WK, en daar doe ik alles aan, zou het een eer zijn, maar tegelijkertijd conflicteert het met de wetten in het land. Ik wil het heel goed doen in mijn carrière en ik heb er altijd van gedroomd om voor mijn land te spelen op het WK, maar wil ik dat mijn leven in gevaar komt? Het is moeilijk en een beetje triest. Het is bijna onmogelijk om daartussen te kiezen."

Cavallo kwam het afgelopen jaar in een ware rollercoaster terecht, nadat hij in oktober 2021 uit de kast kwam als homoseksuele profvoetballer. "Het was ongelooflijk om te zien hoe de wereld reageerde en me in feite een dikke knuffel gaf", zegt de Australiër. "Ik realiseerde me niet welke impact mijn verhaal zou hebben op vele miljoenen mensen over de hele wereld. Het voelt alsof het al vijf jaar geleden is, omdat ik de dagen sindsdien zo intens beleef. Ik ben erg blij en trots op mezelf dat ik mensen én het voetbal kan helpen."