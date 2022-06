Haller krijgt nominatie en bindt de strijd aan met Mané, Salah en Mahrez

Donderdag, 30 juni 2022 om 23:55 • Yvo van Dorst • Laatste update: 00:17

Sébastien Haller is door de Afrikaanse voetbalbond CAF geselecteerd als kanshebber om Afrikaans Voetballer van het Jaar te worden. De bond heeft dertig spelers geselecteerd die allemaal in aanmerking komen voor de prestigieuze prijs. Sadio Mané is sinds 2019 titelverdediger, aangezien de prijs twee jaar niet werd uitgereikt vanwege de coronapandemie.

Naast Haller zijn onder andere topspelers als Mané (Bayern München), Mohamed Salah (Liverpool) en Riyad Mahrez (Manchester City) genomineerd. Echter lijkt de bij Liverpool vertrokken vleugelaanvaller toch de grote favoriet te zijn voor de prijs. Mané wist in februari de Afrika Cup binnen te halen met zijn geboorteland. Daarnaast haalde de aanvaller afgelopen seizoen de finale van de Champions League met Liverpool en eindigde hij met de Engelse club op de tweede plaats in de Premier League.

??????1 ??????3 ??????3 ??????1 ??????2 ??????4 ??????1 ??????1 ??????3 ??????4 ??????1 ??????5 ??????1 30 players from 13 countries contending to sit on the throne of African football. ?? Your preliminary nominations for the #CAFAwards2022 Player of the Year ?? pic.twitter.com/FZGiM7ugxP — CAF (@CAF_Online) June 30, 2022

Haller had afgelopen seizoen een enorm aandeel in de successen die Ajax haalde. In 31 wedstrijden in de Eredivisie maakte de Ivoriaans international 21 doelpunten. Daarnaast zette hij een topprestatie neer door in zijn debuutseizoen in de Champions League direct elf keer te scoren in acht wedstrijden. De spits zal naar alle waarschijnlijkheid Ajax deze zomer verlaten voor een dienstverband bij Borussia Dortmund. Haller moest in de Afrika Cup in de achtste finale het veld ruimen. Met Ivoorkust verloor hij na strafschoppen van Egypte.

De genomineerden voor de prijs zijn gekozen door een groep oud-voetballers, een commissie van de CAF en een groep vertegenwoordigers uit de media. De uiteindelijke winnaar van de prijs wordt gekozen door de bondscoaches en aanvoerders van de Afrikaanse landenteams. Oud-voetballers Yaya Touré en Samuel Eto’o hebben de trofee het vaakst in ontvangst mogen nemen, allebei vier keer.