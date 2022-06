Juventus-directeur duidelijk over vertrek De Ligt: ‘Wij houden hem niet tegen’

Donderdag, 30 juni 2022 om 13:04 • Yvo van Dorst • Laatste update: 13:05

Volgens Juventus-directeur Maurizio Arrivabene is een verkoop van Matthijs de Ligt bespreekbaar, mits het juiste bedrag door een geïnteresseerde club wordt betaald. De Ligt heeft nog een contract tot 2024 in Turijn, maar staat al geruime tijd in de belangstelling van Chelsea. Naar verluidt zou Juventus een bedrag van honderd miljoen euro willen zien in ruil voor de diensten van de verdediger.

“In deze tijd is het onmogelijk om spelers binnenboord te houden die graag willen vertrekken”, zegt Arrivabene bij Tuttosport. “Het is lastig om dat soort spelers te houden, maar het blijft wel een kwestie van bedragen. Als hij wil vertrekken houden we hem niet tegen, maar aan de onderhandelingstafel moeten alle drie de partijen tevreden zijn. Het is gewoon vaak wie het meeste geld op tafel brengt, die wint.”

Chelsea heeft al meerdere keren aangeklopt bij Juventus voor De Ligt en ook de Nederlander zelf heeft bij de clubleiding aangegeven dat hij openstaat voor een transfer naar Engeland. Mede daarom heeft de centrumverdediger nog geen nieuw contract getekend bij Juventus. Het laatste bod van Chelsea zou volgens Tuttosport 40 tot 45 miljoen euro zijn geweest plus de diensten van Timo Werner.

Eerder liet oud-speler Nicola Legrottaglie al weten dat hij er niet rouwig om is als De Ligt bij Juventus vertrekt. “Ik heb hem nooit echt bij Juventus vinden passen en hij heeft nooit zijn best gedaan om zich geliefd te maken. Ik heb geen leiderschapskwaliteiten van hem gezien en van buitenaf leek het een beetje alsof hij buiten de groep viel”, vertelde de voormalig verdediger van La Vecchia Signora.