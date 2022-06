Braziliaanse bondscoach beschermt Neymar en noemt Pochettino ‘een ezel’

Dinsdag, 28 juni 2022 om 15:45 • Laatste update: 15:59

Augusto Vieira de Oliveira, kortweg Tite, neemt het op voor Neymar. De bondscoach van Brazilië vindt dat zijn sterspeler verkeerd gebruikt wordt door Mauricio Pochettino en is het bovendien niet eens met de vermeende kritiek van president Nasser Al-Khelaïfi. De voorzitter van Paris Saint-Germain stelde dat ‘de tijd van glitter en glamour’ bij zijn club voorbij is en eiste maximale toewijding. “Neymar is geen probleem, hij is een oplossing”, zegt Tite in de Braziliaanse podcast Sextra Estrela.

Na de zoveelste teleurstelling in de Champions League van les Parisiens deed Al-Khelaïfi een boekje open over het gebrek aan mentaliteit binnen zijn club. Diverse media concludeerden dat zijn relaas hintte naar een vertrek van sterspeler Neymar, die in zijn tijd bij de club meermaals werd beticht van divagedrag. Het management van de Braziliaan zou volgens AS al met Juventus hebben gesproken over een transfer, maar dat werd niet breeduit bevestigd.

Bondscoach Tite toont geen begrip voor PSG, mochten zij tot verkoop overgaan. “Hij is geen probleem, maar een oplossing.” De aanvaller geniet het volste vertrouwen bij de nationale ploeg, waar de coach hem graag in de as opstelt. “Als een coach Neymar aan de zijkant opstelt, noem ik hem een ezel.” Mauricio Pochettino posteert Neymar bij PSG steevast aan de linkerkant. "Het beperkt het creatieve vermogen van een speler met zijn kwaliteiten", legt Tite uit. “Creativiteit is geen constante, maar komt met vlagen. Hij zal meer fouten maken, omdat zijn creatieve vermogen en positie op het veld dit vereisen.”

Hoewel de clubprestaties van Neymar vaak onderwerp van gesprek zijn, geniet hij bij de nationale ploeg meer status. Tite benoemde hem na het teleurstellende WK 2018 tot vaste aanvoerder, al nam hij hem die band nog geen jaar later weer af toen de aanvaller enkele keren negatief in het nieuws verscheen. Desondanks haalt de bondscoach het beste uit zijn nummer 10 door hem met veel vrijheid vanuit de as te laten opereren. Daarvandaan zette Neymar serieus de jacht in op de topscorerstitel van de gele Kanaries, in handen van Pelé (77 goals). Neymar maakte 74 goals in 118 interlands.