Barça wil aankoop van 31 miljoen slijten om financiële ademruimte te creëren

Dinsdag, 28 juni 2022 om 13:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:47

De verkoop van Francisco Trincão aan Sporting Portugal moet Barcelona speling geven in de financiële huishouding, meldt GOAL. De Catalaanse grootmacht hoopt de vleugelspeler aan de Portugese club te slijten om de transfervrije overgangen van Andreas Christensen en Frank Kessié af te ronden. Barcelona wil het liefst direct twintig miljoen euro overgemaakt krijgen, maar Sporting denkt aan een complexere constructie om zichzelf druk op de eigen begroting te besparen.

Trincão werd het afgelopen seizoen verhuurd aan Wolverhampton Wanderers. De Premier League-club had daarbij de optie om de aanvaller definitief over te nemen, maar daar lijkt het niet van te komen. De verwachting is dat de Portugees begin juli ‘gewoon’ aansluit bij de voorbereiding van Barcelona. Ondertussen toont Sporting Portugal serieuze interesse in de flankspeler. De Portugezen denken echter aan een huurdeal van twee jaar, om daarna de overname ten koste van twintig miljoen euro te realiseren. Barcelona is daar door de eigen budgettaire problemen geen voorstander van.

De Catalanen hebben liever direct geld op de bankrekening, om dat weer te kunnen besteden aan Kessié en Christensen. De twee moeten transfervrij de overstap maken naar Barça, dat eerst liquide middelen moet vrijmaken om de dan toenemende salariskosten te dekken. Mocht het niet tot een transfer komen, dan kan ook dat nog onbekende gevolgen hebben voor de club. De loonkosten van Trincão blijven dan op de begroting van de club staan. Tevens eisten Memphis Depay en zijn entourage recent duidelijkheid over de toekomst van de Nederlander, vanwege de concurrentie in de aanval.

Barcelona nam Trincão in augustus 2020 voor 31 miljoen euro over van Sporting Braga. De jonge aanvaller speelde in zijn eerste jaar onder Ronald Koeman 42 wedstrijden, zij het vaak als invaller, vanwege de magere selectie die de Nederlandse trainer bezat. Daarin scoorde hij drie goals en gaf hij tweemaal een assist. Aan het eind van dat seizoen werd vrijwel direct besloten om de linkspoot te verhuren aan Wolves, waarvoor hij eveneens driemaal scoorde. Daarnaast gaf hij één assist. Trincão ligt in Barcelona nog vast tot medio 2025.