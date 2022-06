Foden bekvecht met vriendin op Corfu: ‘Denk je dat ik een dickhead ben?’

Maandag, 27 juni 2022 om 15:20 • Laatste update: 16:10

Het privéleven van Phil Foden is andermaal onderwerp van gesprek in Engeland. Op beeldmateriaal van derden is te zien hoe de Manchester City-speler het aan de stok krijgt met zijn vriendin Rebecca Cooke, tijdens hun vakantie op Corfu. Reden voor de woordenwisseling zou zijn dat Cooke de mobiele telefoon van Foden doorkeek en niet blij was met wat zij aantrof. “Denk je dat ik een dickhead ben?”, snauwt zij op het filmpje hoorbaar naar de rappe linkspoot.

Op beelden is eveneens te zien hoe de sfeer omslaat tussen de twee. Een getuige verklaart tegenover de Daily Mail dat het conflict ‘om andere vrouwen’ leek te gaan. “Hij weigerde met mensen op de foto te gaan, maar toen vrouwen naar hem toe kwamen, reageerde hij anders.” Vervolgens zou de moeder van zijn zoontje Fodens telefoon hebben bekeken, waarna de twee al discussiërend de strandclub verlieten.

“Do you think I’m a d*** head?” EXCLUSIVE: Watch the moment Phil Foden’s furious WAG Rebecca Cooke confronts him after looking at phone while on holiday in Corfu. pic.twitter.com/a70Bh1qhS6 — Triangle News (@TriangleNewsUK) June 27, 2022

Onderweg naar de uitgang was vooral Cooke aan het woord. “Denk je dat ik een dickhead ben?”, vraagt zij hoorbaar terwijl ze haar gezicht dicht bij dat van Foden brengt. Vervolgens lijkt ze te reageren op iets dat Foden mompelt. “Ja, ik vraag me af waarom!”. Een andere getuige claimt dat het met een uitspraak van Foden te maken heeft. “Ik kan je nooit ergens mee naartoe nemen, omdat dit altijd gebeurt”, zou hij gezegd hebben.

De 22-jarige Foden is al sinds lange tijd samen Cooke. In 2019 kregen zij een zoontje: Ronnie. Eerder dit jaar was er al ophef over een ruzie waarbij de dribbelaar betrokken was. Na een bokswedstrijd in Manchester werd hij achtervolgd en uitgemaakt voor ‘kleine flikker’. Toen zijn moeder daarna een duw uitdeelde werd zij geslagen, waarna de boel escaleerde. Ook tijdens het EK 2020 bleef de middenvelder niet van onbesproken gedrag. Samen met Mason Greenwood had hij IJslandse vrouwen het spelershotel ingeloodst, waarna manager Gareth Southgate het tweetal uit de selectie zette.