Dirk Kuijt en Daryl Janmaat vinden eerste versterking bij Ajax

Vrijdag, 24 juni 2022 om 20:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:55

Max de Waal beproeft komend seizoen zijn geluk bij ADO Den Haag. Ajax maakt melding van een overeenkomst met de Haagse club over een verhuurperiode voor de duur van één seizoen. Daarmee wordt de twintigjarige aanvaller de eerste zomerse versterking van Dirk Kuijt en Daryl Janmaat, die onlangs werden aangesteld als respectievelijk trainer en technisch directeur van de club.

De Waal kwam nog niet uit in het eerste elftal van Ajax, maar maakte in de eerste helft van het afgelopen seizoen wel indruk bij Jong Ajax. In de Keuken Kampioen Divisie produceerde de schaduwspits annex aanvallende middenvelder die voetbaljaargang negen goals in twintig optredens. Het noodlijdende PEC Zwolle zag in januari een welkome versterking in De Waal, die toen op huurbasis werd overgenomen van Ajax.

In Zwolle wist De Waal zich echter niet in het elftal van Dick Schreuder te spelen. Hij kwam uiteindelijk tot slechts zeven invalbeurten (geen goals of assists) voor PEC, dat als hekkensluiter uit de Eredivisie degradeerde. De Waal maakt sinds 2013 onderdeel uit van de jeugdopleiding van Ajax. De aanvaller annex middenvelder maakte op 16 september 2019 zijn debuut in het betaald voetbal tijdens de wedstrijd Jong Ajax - Jong PSV (2-0).

ADO Den Haag bleef vorige maand op een dramatische slotdag van het seizoen steken in de Keuken Kampioen Divisie, door de finale van de play-offs tegen Excelsior (4-4) na strafschoppen te verliezen. Kuijt werd binnengehaald als opvolger van interim-coach Giovanni Franken en Janmaat beëindigde deze week zijn voetballoopbaan om als technisch manager aan de slag te gaan. De Waal is dit jaar de eerste aanwinst van ADO, dat al wel de contracten verlengde van Thomas Verheydt en Tyrese Asante.