‘The Pogmentary’ valt niet in de smaak: docu oogst állerlaagste rating op IMDb

Vrijdag, 24 juni 2022 om 15:00 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:06

Paul Pogba en de producenten van The Pogmentary hadden de respons op de nieuwe documentaireserie rondom de middenvelder zich waarschijnlijk anders voorgesteld. De serie, waarin Pogba stevig uithaalt naar de beleidsbepalers bij Manchester United, wordt in de toonaangevende International Movie Database (IMDb) beoordeeld met het allerlaagste cijfer: een 1.0. Daarmee draagt de docuserie officieel de laagste rating van alle shows en films die beoordeeld zijn op het platform. Het vermoeden bestaat dat het gaat om een streek van de United-aanhang.

In de docuserie, die afgelopen vrijdag werd uitgebracht op Amazon Prime, uit Pogba openlijk zijn ongenoegen over de contractonderhandelingen met the Red Devils. De Fransman vertrekt deze zomer transfervrij, maar had vorig jaar de mogelijkheid om zijn aflopende contract te verlengen bij de Engelse grootmacht. Volgens Pogba sprak er echter onvoldoende waardering uit het aanbod van United. "Ze bluffen", was te horen in een scène waarin Pogba in gesprek is met zijn inmiddels overleden zaakwaarnemer Mino Raiola. "Hoe kan je zeggen dat je een speler absoluut wil houden en hem niets aanbieden? Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.”

United probeerde het contract van Pogba vorig jaar zomer te verlengen onder verbeterde voorwaarden. Zo zou de middenvelder 350.000 euro per week gaan verdienen, maar dat was dus niet voldoende voor de 91-voudig Frans international. In de docuserie is te zien hoe Pogba, terwijl hij door de straten van Miami rijdt, een telefoongesprek voert met Raiola. De inmiddels overleden belangenbehartiger legt de middenvelder het aanbod met het riante weeksalaris voor, maar Pogba is duidelijk niet onder de indruk van het voorstel en liet dat middels bovenstaande bewoordingen weten.

De reacties op IMDb zijn vernietigend te noemen. "Grootheidswaanzin", luidt de hoogst aangeschrevene van het stel. "Slechtste documentaire die ik ooit heb gezien", voegt een ander toe, terwijl nog iemand Pogba aanhaalt als 'narcistisch varken'. Zo'n 95 procent van alle beoordelaars geeft The Pogmentary het laagst mogelijke cijfer: een 1.0. Opvallend genoeg is het cijfer 10 daarna het meest voorkomende. Engelse boulevardpers speculeren over een hetze van de United-supporters, die Pogba een gezamenlijk 'afscheidscadeautje' zouden hebben willen geven, vanwege zijn 'respectloze' opmerkingen.

Pogba keerde in 2016 na vier jaar bij Juventus terug bij Manchester United, waar hij tussen 2009 en 2012 ook al de laatste strohalmen van de jeugdopleiding doorliep. De Engelse grootmacht telde 105 miljoen euro neer voor zijn rentree. Pogba kon zijn prijskaartje nooit echt waarmaken en werd zo'n beetje iedere transferperiode in verband gebracht met een exit. Toch maakte hij in totaal zes seizoenen vol in Engeland. Transfermarktexpert Fabrizio Romano schreef deze week dat Pogba's transfervrije terugkeer naar Juventus inmiddels in kannen en kruiken is; verwacht wordt dat de 29-jarige middenvelder begin juli een contract tekent voor drie seizoenen.