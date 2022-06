Leerling van Kimmich geniet in Utrecht: ‘Ik mocht van Bayern niet eerder komen’

Vrijdag, 24 juni 2022 om 13:48 • Wessel Antes • Laatste update: 14:26

Hoewel Taylor Booth eind januari zijn contract tekende bij FC Utrecht, is hij pas een aantal weken in Nederland. Zijn voormalige club Bayern München stond niet toe dat hij al in de winter een transfervrije overstap naar de Domstad maakte. "Mijn eerste indrukken zijn positief en de stad is prachtig. Alleen het parkeren is een ramp”, aldus Booth in gesprek met de Telegraaf.

Het liefst had hij in het afgelopen seizoen al wat ervaring opgedaan in de Eredivisie. Helaas voor Booth zat dat er niet in, op voorspraak van der Rekordmeister. “FC Utrecht wilde me in januari al hebben, maar Bayern stond dat niet toe.” De 21-jarige middenvelder heeft enorm genoten van zijn tijd in München. “Om met spelers als Robert Lewandowski en Leroy Sané op het veld te staan was heel speciaal. Geweldig om met de beste spelers van de wereld samen te trainen. Mijn speeltempo is daardoor enorm omhoog gegaan. Het was heel cool. Vanaf de eerste minuut ben ik geaccepteerd.”

Booth kreeg zelfs speelminuten in een officiële wedstrijd van het eerste van Bayern. In de bekerwedstrijd tegen Bremer SV (0-12, red.) mocht de Amerikaan 22 minuten invallen en kwam in de ploeg voor Leroy Sané. Hij kijkt vooral op naar Joshua Kimmich. “Ik heb veel steun gehad aan hem. Joshua is altijd erg begaan met jonge spelers.” Verder had Booth een goede band met de jongere delegatie bij het eerste van Bayern. “Ik trok veel op met jongens als Jamal Musiala, Chris Richards, Joshua Zirkzee en Alphonso Davies.”

Ondanks deze mooie herinneringen aan zijn tijd in München was het geen moeilijke beslissing om in Utrecht te tekenen. Booth vindt dat het tijd is om zichzelf verder te ontwikkelen. “De Eredivisie is voor mij heel aantrekkelijk. De speelstijl hier past heel goed bij mij. Het is ook een competitie, waarin jonge spelers zich kunnen ontwikkelen om een stap vooruit te maken. Nadat FC Utrecht mij het plan had voorgehouden, was het voor mij een behoorlijk eenvoudige beslissing.”