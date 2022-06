Resortmedewerker ramt Bugatti van Cristiano Ronaldo tegen muur op Mallorca

Dinsdag, 21 juni 2022 om 00:15 • Wessel Antes • Laatste update: 00:38

De vakantie van Cristiano Ronaldo op Mallorca werd maandagochtend verstoord door een ongeval met zijn peperdure Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. Een resortmedewerker reed de sportauto van de Portugese superster tegen een muur aan in de buurt van zijn vakantieadres. De sportwagen van Ronaldo heeft een waarde van zo’n twee miljoen euro. Zowel het muurtje als de auto is flink beschadigd door het incident.

Het ongeluk gebeurde toen een van de medewerkers van Ronaldo rond 11:00 uur de macht over het stuur verloor. In volle vaart ramde de Bugatti een muur in de buurt van de tijdelijke verblijfplek van Ronaldo. De klap heeft een behoorlijk kabaal opgeleverd op het Spaanse vakantieoord. Op diverse beelden, die rondgaan op social media, is te zien hoe de sportwagen tegen de muur geparkeerd staat.

?? El Bugatti de Cristiano Ronaldo sufre un accidente en Bunyola (Mallorca) https://t.co/6X3VIF7khz @RADARESBALEARES @SucesosIB — Crónica Balear (@CronicaBalear_) June 20, 2022

Ronaldo had de Bugatti speciaal voor zijn vakantie laten overschepen naar Mallorca, waar hij momenteel met partner Georgina Rodríguez en kinderen verblijft. Naast de Bugatti had hij ook een Mercedes-Benz G-Klasse meegenomen naar Mallorca. Ronaldo heeft een wagenpark met exclusieve bolides tot zijn beschikking, waarvan de totale waarde wordt geschat op meer dan twinitg miljoen euro.

Binnenkort zal de Portugees zich weer melden voor zijn eerste training onder Erik Ten Hag. Via Twitter liet Ronaldo aan zijn volgers weten dat hij flink aan het trainen is voor het komende seizoen. Vanuit de sportschool liet de 37-jarige goalgetter met een foto zien nog steeds volledig afgetraind te zijn. Met de tekst “Feeling Good” leek hij een einde te willen maken aan alle media geruchten over zijn eventuele ontevredenheid.