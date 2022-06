Turkse media voorspellen flinke stap omhoog voor Mario Balotelli

Zaterdag, 18 juni 2022 om 18:13

Mario Balotelli moet Galatasaray komend seizoen uit het slop trekken, zo melden diverse Turkse media. De 31-jarige spits maakte afgelopen voetbaljaargang indruk bij het nietige Adana Demirspor en kan voor vier miljoen euro een flinke stap omhoog binnen Turkije maken. Galatasaray praat volgens Sky Italia ondertussen met Roberto Donadoni, die de positie van hoofdtrainer moet gaan invullen.

Balotelli trok zijn ingestorte voetballoopbaan afgelopen jaargang uit het slop bij Adana Demirspor. De kleurrijke Italiaan stuwde zijn Turkse werkgever met liefst 18 goals en 4 assists in 31 officiële optredens naar een seizoen van glansrijke handhaving op het hoogste niveau. Balotelli ging op de laatste speeldag van de competitie ouderwets de wereld over met een krankzinnig doelpunt, opgebouwd uit zeven scharen en een afronding achter zijn standbeen langs.

De goals van Balotelli brachten Adana naar een relatief uitmuntende negende eindnotering in de competitie. Daarmee eindigde de 36-voudig Italiaans international ruim boven Galatasaray, dat een dramatisch seizoen op de dertiende plek besloot. Galatasaray is vastberaden komend seizoen terug te keren in de Turkse top en Balotelli zou daarbij moeten gaan helpen. De spits tekende tot liefst medio 2024 bij Adana en ligt dus nog langdurig vast, maar zou voor een bedrag van vier miljoen euro weg mogen.

Onlangs werd Dursun Özbek verkozen tot voorzitter van Galatasaray. De kersverse president kondigde aan dat Domènec Torrent het veld moet ruimen als coach van de Turkse topclub. Torrent nam in januari het stokje over van Fatih Terim, maar wist het tij niet te keren. Özbek heeft volgens Sky Italia een voorkeur voor Donadoni. De 58-jarige Italiaan, vooral bekend uit zijn tijd als middenvelder van AC Milan, was in 2020 het laatst actief als trainer in China bij Shenzhen FC. Daar kon Donadoni al na veertien duels zijn biezen pakken. Eerder was hij op het EK 2008 actief als bondscoach van Italië en stond hij voor de groep bij onder meer Napoli, Parma en Bologna.