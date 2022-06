‘Horrorzomer’ dreigt voor Vitesse: Arnhemmers grijpen voortdurend mis

Vitesse moet alle zeilen bijzetten om bij de start van het nieuwe seizoen een Eredivisiewaardig elftal op de been te krijgen. De Arnhemmers zijn tot dusver weinig succesvol gebleken op de transfermarkt en dat is gezien het grote aantal uitgaande transfers een zorgelijke situatie, stellen De Telegraaf en de Gelderlander. Laatstgenoemd regionale dagblad voorziet zelfs een 'horrorzomer'. Pogingen die tot op heden werden gedaan om spelers in te lijven haalden niets uit.

Vitesse ziet deze zomer een flink aantal contracten aflopen. Gewaardeerde krachten als Eli Dasa, Danilho Doekhi en Riechedly Bazoer gaan de club verlaten. Ook Jacob Rasmussen, Adrian Grbic en Loïs Openda zijn volgend seizoen niet meer in het shirt van de Arnhemmers te bewonderen. Vitesse had afgelopen winter de mogelijkheid om geld te incasseren voor verschillende spelers, maar gaf toen prioriteit aan het sportieve belang boven een financiële injectie. Die keuze zou ze weleens duur komen te staan, zo klinkt het. De ploeg van trainer Thomas Letsch is snel gebaat bij kwaliteitsimpulsen om in augustus beslagen ten ijs te komen.

Als belangrijkste oorzaak wordt de onzekerheid over de verkoop van de club genoemd. Net als landgenoot Roman Abramovich heeft ook Valeriy Oyf zijn club in de etalage gezet. Van een verkoop is het echter nog niet gekomen, waardoor niet bekend is wat het uitgavepatroon van Vitesse zal zijn. De club probeert het momenteel met buitenkansjes, maar onder meer Nick Viergever kon niet worden verleid tot een overstap. De centrale verdediger speelt na de zomer voor FC Utrecht. Met de start van de voorbereiding in het verschiet - Vitesse begint volgende week aan het nieuwe seizoen - gaan alle alarmbellen af in Arnhem.

Naast alle transferperikelen ligt Vitesse ook nog in de clinch met het Amsterdamse vastgoedbedrijf Nedstede. Indien Vitesse na het opzeggen van de huur van GelreDome niet langer in het stadion kan voetballen, zullen de Arnhemmers een dwangsom vorderen die kan oplopen tot 25 miljoen euro. De huurovereenkomst tussen Vitesse en Nedstede loopt nog tot en met 30 september 2023. Het contract werd in 2018 opgezegd, aangezien de club de huur die het moet betalen buitenproportioneel vindt. Volgens de Gelderlander beroept Vitesse zich op een eeuwig durend speelrecht in GelreDome, zoals afgesproken in 1996.