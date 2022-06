Oud-aanvoerder Rusland veroordeelt oorlog: ‘Bang dat ik word vermoord’

Donderdag, 16 juni 2022 om 18:22 • Yvo van Dorst • Laatste update: 19:05

Igor Denisov heeft zich als een van de eerste Russische voetballers duidelijk uitgesproken over het conflict van zijn thuisland met Oekraïne. De oud-captain van de nationale ploeg woont nog steeds in Rusland, maar besluit dus zijn mening te geven over het conflict. “Ik ben wel bang dat ik hierdoor word vermoord of in de gevangenis terechtkom.”

“Voor mij is deze oorlog echt een catastrophe, een horrorsituatie”, vertelt de 38-jarige oud-voetballer in een interview op het YouTube-kanaal van de Russische verslaggever Nobel Arustamyan. “Ik ben wel bang dat ik hierdoor word vermoord of in de gevangenis terechtkom, maar ik zeg het zoals het is.” Ook laat Denisov weten dat hij contact heeft gezocht met president Vladimir Poetin om hem te laten stoppen met deze oorlog. De nog actieve spelers Fedor Smolov en Alexander Sobolev spraken zich al eerder uit over het conflict.

Het Russische parlement heeft laatst een nieuwe wet aangenomen waarin Russen die zich uitspreken tegen de militaire acties van het land, een celstraf kunnen krijgen tot maximaal vijftien jaar. Sinds de inval van de Russen in Oekraïne zijn alle Russische clubs uitgesloten van deelname aan elk Europees toernooi. Ook het nationale elftal van het land mag niet meer meedoen aan internationale competities.

Denisov speelde zijn hele carrière in zijn thuisland. De middenvelder won in 2008 met Zenit Sint-Petersburg de UEFA Cup en hij werd vier keer kampioen van Rusland. Hij speelde 54 interlands voor de Russen en deed mee op het EK in 2012 en het WK in 2014. In 2019 stopte Denisov met voetballen. De oud-voetballer vindt ook dat het terecht is dat Russische sporters niet mogen deelnemen aan internationale toernooien en wedstrijden. “Jij, ik, we zijn allemaal onderdeel van wat er nu gebeurt en dat moet nu echt gestopt worden.”