Lewandowski zag om ‘infantiele’ reden af van transfer naar Engeland

Donderdag, 16 juni 2022 om 13:17 • Laatste update: 13:49

Hoewel Bayern München nog altijd blijft beweren dat Robert Lewandowski niet vertrekt deze zomer, lijkt alles erop te wijzen dat Barcelona de volgende bestemming wordt voor de doelpuntenmachine. Ook uit Engeland was interesse. Onder meer Chelsea zag Lewandowski graag komen. Volgens zijn voormalig zaakwaarnemer heeft de Poolse spits echter nooit een voorliefde gehad voor de Premier League. "Hij vindt dat het te vaak regent in Engeland", aldus Cezary Kucharski.

Een van de redenen van zijn afkeer tegen de Premier League zou te maken hebben met het feit dat Lewandowski bang zou zijn om te falen. De spits vreest in England niet dezelfde prestaties te kunnen overleggen als bij Bayern München. Lewandowski heeft in de afgelopen twaalf seizoenen - vier jaar bij Borussia Dortmund en acht jaar bij Bayern - het ene na het andere record verbroken. Zo schreef hij liefst zeven keer de topscorerstitel op zijn naam. Vorig seizoen brak hij het record van Gerd Müller door in één seizoen 41 keer het net te vinden.

Een andere reden om af te zien van een transfer naar de Premier League zou het klimaat zijn. "Waarom Engeland niet? Ik heb van Robert toen altijd infantiele redenen gehoord. Dat het in Engeland te vaak regent. Dat heeft hij mij gezegd", vertelt Kucharski tegen Sport1. Het zou een goede verklaring kunnen zijn voor het feit dat Lewandowski in het verleden interesse van Manchester United, Chelsea, Liverpool en Manchester City links heeft lagen liggen. De voormalig zaakwaarnemer van de aanvalsleider onthult tevens waarom de aanvaller regelmatig een transfer naar Paris Saint-Germain heeft afgewezen.

Naar verluid zou de vrouw van Lewandowski een transfer naar de Ligue 1 hebben gedwarsboomd. Kucharski beëindigde zijn samenwerking met de aanvoerder van het Poolse nationale elftal, maar deinst er niet voor terug om een aantal onthullingen te doen. "Ik denk dat de echte reden was dat hij dacht niet zo efficiënt te kunnen zijn als in de Bundesliga. Daar was Robert bang voor." Barça wordt nog altijd gezien als meest voor de hand liggende vervolgbestemming voor Lewandowski, maar de spits heeft nog een contract tot volgend jaar zomer bij Bayern. Der Rekordmeister is niet van plan hem zomaar te laten gaan.