Van tumor herstellende Timo Baumgartl keert niet terug bij PSV

Dinsdag, 14 juni 2022 om 18:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:52

Timo Baumgartl blijft komend seizoen actief in Duitsland. De 26-jarige verdediger, die sinds een maand hersteld van een ontdekte tumor, wordt opnieuw verhuurd aan Union Berlin, zo maakt zijn werkgever PSV bekend. Union, de nummer vijf van het afgelopen Bundesliga-seizoen, heeft wederom een koopoptie, die volgens het Eindhovens Dagblad 3,5 miljoen euro bedraagt.

Het seizoen van Timo Baumgartl kwam begin mei abrupt ten einde. Tijdens een routinecontrole in het ziekenhuis werd bij de 26-jarige verdediger een tumor ontdekt. De artsen hebben de tumor met succes verwijderd. Baumgartl zal deze zomer aan zijn herstel werken, onder andere met preventieve vervolgbehandelingen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Baumgartl speelde tot nu toe 35 officiële wedstrijden voor Union Berlin, waarvan de laatste op woensdag 20 april in de DFB-Pokal tegen RB Leipzig (2-1 nederlaag). Hij maakt het goed, meldde PSV al. "Gelukkig doe ik al een aantal jaren aan preventieve zorg. Ik ben erg dankbaar voor de snelle, duidelijke diagnose en voor de succesvolle operatie die sindsdien heeft plaatsgevonden", reageert Baumgartl.

"Ik wil iedereen uit de grond van mijn hart bedanken voor de ongelooflijke steun. Dat zal ik nooit vergeten. Mijn focus ligt nu op het snelst mogelijke herstel”, aldus Baumgartl. PSV betaalde in 2019 liefst tien miljoen euro aan VfB Stuttgart voor de mandekker, die het in Eindhoven niet wist te maken. In totaal kwam hij 36 keer uit voor PSV. Zijn contract loopt door tot medio 2024.