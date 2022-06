Antony verklaart L-gebaar: ‘Zal het altijd blijven doen, wat er ook gebeurt’

Woensdag, 8 juni 2022 om 16:51 • Rian Rosendaal

Antony maakt na zijn doelpunten voor Ajax regelmatig een L-gebaar met zijn handen. Dit doet de vleugelaanvaller voor zijn zoontje Lorenzo maar ook voor de tienjarige Larissa, zo laat Ajax weten in een woensdag verschenen video. Het Braziliaanse meisje is een groot fan van de aanvaller en in 2019 kreeg ze voor het eerst de kans om hem te ontmoeten. Antony raakte zo geïnspireerd door die ontmoeting, dat beide Brazilianen een geweldige band met elkaar kregen.

Het verhaal tussen de twee begon toen Antony nog bij São Paulo speelde. Daar werkte de moeder van Larissa en tijdens een toernooi had ze geregeld dat haar dochter in de kleedkamer met haar idool kon praten. Voor allebei was dit een inspirerend gesprek en Antony gaf aan dat hij dat toernooi doelpunten voor haar zou maken. Het meisje worstelt namelijk al sinds jonge leeftijd met kanker en ze staat tot op de dag van vandaag nog steeds onder behandeling. Voor het toernooi liepen Larissa en Antony samen het veld op en zo ontstond er een innige band tussen de twee.

Toen Antony naar Ajax kwam, nodigden de Amsterdammers Larissa en haar familie uit om naar de hoofdstad te komen. Ze kreeg een rondleiding op de club, gegeven door haar favoriete speler zelf, en ze was aanwezig bij de wedstrijd tegen PEC Zwolle die met 3-0 werd gewonnen. Vanwege het slechte zicht van Larissa moest haar moeder het meisje van commentaar van de wedstrijd voorzien. Antony wist helaas niet te scoren in deze wedstrijd.

Antony praat zelf ook vol liefde over het meisje. “Het is heel leuk om haar Amsterdam te kunnen laten zien. Ze geeft me heel veel kracht en inspiratie”, vertelt hij in de video van Ajax. “Nadat ik gescoord heb maak ik altijd een L. Dit doe ik niet alleen voor mijn zoontje Lorenzo, maar ook voor Larissa. Dit doe ik al sinds het toernooi in São Paulo. Ik zal het voor altijd blijven doen, wat er ook gebeurt en waar ik ook speel. Het gebaar is voor twee belangrijke personen in mijn leven.”