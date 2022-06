‘Ten Hag zei dat het beter zou zijn om elders op huurbasis te gaan spelen’

Woensdag, 8 juni 2022 om 09:32 • Laatste update: 10:12

Kenneth Taylor had de mogelijkheid om Ajax afgelopen winter tijdelijk te verlaten. In gesprek met Voetbal International erkent hij daarover gesproken te hebben met trainer Erik ten Hag. Taylor liet de woorden van de oefenmeester bezinken en besloot vervolgens volledig voor zijn kans bij te gaan. De speler van Jong Ajax werd tegen het einde van het seizoen beloond met onder meer basisplekken tegen AZ, sc Heerenveen en Vitesse.

Taylor geeft toe dat het lang duurde voor hij zijn kans kreeg. "Maar toch hield ik vertrouwen, omdat ik weet dat spelen en trainen bij Ajax het beste is", aldus de middenvelder. "En ik wist waarvoor ik het deed. Spelen in Ajax 1. Dat doel bleef ik dagelijks in mijn hoofd houden en zodoende ging ik er ook beter mee om dan vorig seizoen. Ik bleef elke dag honderd procent geven op de trainingen, investeerde veel in mezelf, om me op en buiten het veld sterker te maken, op alle vlakken. Ik heb veel met krachttrainer Yoeri Pegel gewerkt, en Mitchell van der Gaag was ook heel belangrijk. Hij kende me natuurlijk goed van Jong Ajax, hield me rustig en gefocust."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het had niet veel gescheeld of Taylor had de tweede seizoenshelft elders doorgebracht. "In de winterstop was een tijdelijk vertrek wel aan de orde", erkent hij. "Het klopt dat Erik ten Hag op een dag naar me toekwam en zei dat het misschien beter voor mijn ontwikkeling zou zijn om elders op huurbasis te gaan spelen. Ik reed in de auto naar huis en dacht erover na, maar was er al vrij snel uit: dat wilde ik niet. Ik heb hem dat ook gezegd, dat ik het waardeerde dat hij meedacht, maar dat ik mijn kans bij Ajax nog wel zou pakken. Ik merkte dat hij het ook wel mooi vond, mijn vertrouwen dat mijn speelminuten nog zouden komen. Voor de laatste wedstrijd, uit bij Vitesse, kwam Ten Hag er ook op terug. Hij zei: 'Je hebt gelijk gekregen.' Dat vond ik mooi."

Voor Taylor is het nog maar de vraag hoe zijn kansen volgend jaar zijn, daar Ten Hag naar Manchester United is vertrokken. Een groot gemis, meent de middenvelder. "Ik heb heel veel van hem (Ten Hag, red.) geleerd, onze band was ook prima, hij is tactisch zo sterk", aldus een lovende Taylor. "Ik wilde gewoon bij Ajax blijven. Natuurlijk denk je heel kort even: Speelminuten moeten wel komen. Maar die twijfel had ik eigenlijk nooit. Ik vind mezelf goed genoeg om een basisplek af te dwingen. En dat is ook gebeurd. Bovendien bleef ik trainen met de beste spelers van Nederland. Dat telde voor mij ook mee."