Ook broer Mohammed Nouri brengt schitterend eerbetoon aan Appie Nouri

Dinsdag, 7 juni 2022 om 23:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:44

Mohammed Nouri is dinsdag vader geworden van een zoon die hij genoemd heeft naar zijn broertje Abdelhak, zo meldt Mike Verweij van De Telegraaf. De 28-jarige Mo Nouri vertelt tegenover de journalist vol trots over de geboorte van zijn eerste kindje. "Roepnaam Appie", aldus Mo Nouri, zelf een verdienstelijk amateurvoetballer bij tweedeklasser Veensche Boys in Nijkerkerveen.

Daarmee kreeg Appie Nouri, die in de zomer van 2017 ernstig hersenletsel opliep bij een hartstilstand, dinsdag al zijn tweede eerbetoon. Eerder op de dag onthulde Ajax een blijvende plek te hebben gecreëerd als eerbetoon aan het voormalige toptalent van Ajax. Het kleedkamermeubel van Appie is verplaatst en heeft een plekje gekregen in de fanshop. Dinsdag werd het meubel onthuld door Edwin van der Sar. Dat deed de algemeen directeur in het bijzijn van de vader van Nouri, Mohammed Nouri senior.

Ajax maakte eerder dit jaar al bekend werk te zullen maken van een blijvende plek aan de hand van het kleedkamermeubel van Nouri. "Dat hebben we de afgelopen jaren zorgvuldig bewaard in het stadion en gaan we nu een mooie plek geven, die voor iedereen toegankelijk is", aldus Van der Sar. Op het meubel staat de naam van Abdelhak Nouri. Daaronder hangt een shirt van hem.

De 28-jarige Mohammed Nouri speelde op het moment dat zijn broertje getroffen werd door een hartstilstand voor tweededivisionist TEC. Na het ongeval wilde de oudere broer van Appie eigenlijk 'nooit meer voetballen', maar Donny van de Beek, een goede vriend van de familie, bracht hem op andere gedachten. Sinds drie jaar speelt Mo Nouri voor Veensche Boys. "Don­ny bracht mij hier naartoe", zei hij in 2020 tegenover het Algemeen Dagblad. "Als je elke dag ziet dat je broertje in bed ligt, heb je geen zin om te voetballen. Ik voelde mij schuldig naar hem toe." Toch trok hij zijn kicksen weer aan. "Ik dacht dat ik het één keer zou doen, puur en alleen voor Donny. Die probeerde mij telkens aan het sporten te krijgen. Ik deed het om van zijn gezeur af te zijn."