Ajax onthult prachtig blijvend eerbetoon aan Abdelhak Nouri

Dinsdag, 7 juni 2022 om 18:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:04

Ajax heeft een blijvende plek gecreëerd als eerbetoon aan Abdelhak Nouri. Het kleedkamermeubel van Appie is verplaatst en heeft een plekje gekregen in de fanshop. Dinsdag werd het meubel onthuld door Edwin van der Sar. Dat deed de algemeen directeur in het bijzijn van Mohammed Nouri, de vader van Nouri.

Ajax maakte eerder dit jaar al bekend werk te zullen maken van een blijvende plek aan de hand van het kleedkamermeubel van Nouri. "Dat hebben we de afgelopen jaren zorgvuldig bewaard in het stadion en gaan we nu een mooie plek geven, die voor iedereen toegankelijk is", aldus Van der Sar. Op het meubel staat de naam van Abdelhak Nouri. Daaronder hangt een shirt van hem.

De plek van Abdelhak uit de kleedkamer blijft voor altijd behouden ??#StayStrongAppie — AFC Ajax (@AFCAjax) June 7, 2022

Op 8 juli 2017 werd Nouri tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk getroffen door een hartstilstand. Als gevolg daarvan is bij de middenvelder ernstige en blijvende hersenschade opgetreden. Ajax bevestigde later dat de medische zorg van Nouri in de acute fase op het veld niet adequaat is verlopen en heeft als werkgever aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan erkend. De familie van Abdelhak Nouri en Ajax bereikten eerder dit jaar overeenstemming over de door de club te betalen schadevergoeding.