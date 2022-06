Inefficiënt Brazilië bijt zich nog bijna stuk op tweede opponent in Azië-tour

Maandag, 6 juni 2022 om 14:25 • Tom Rofekamp

Brazilië heeft Japan maandag op de valreep opzijgezet. Na de eclatante 1-5 zege op Zuid-Korea van afgelopen donderdag hadden de Gele Kanaries een stuk meer moeite om de tweede Aziatische opponent binnen een week te kraken, maar werd het dankzij een late penalty van Neymar alsnog 0-1. Daarmee verlengt de selectie van bondscoach Tite de imposante zegereeks naar zes stuks.

Op het vriendschappelijke toernooi genaamd de Kirin Cup kwam Brazilië in de tweede minuut al bijna op voorsprong. Vinícius Júnior vond Neymar, die met een kunstig hakje klaarlegde voor Lucas Paquetåa. De middenvelder van Olympique Lyon haalde laag uit, maar zag zijn poging op de paal belanden. Het bleef ook in het restant van het eerste bedrijf een kansenregen voor het doel van Japanse doelman Shiuichi Gonda. Fred zag een afstandspoeier net over de lat zeilen, terwijl Raphinha zijn poging op de benen van Gonda zag stranden. De goalie van Shimizu S-Pulse was ook een sta-in-de-weg bij een inzet van Neymar.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Homenaje de Neymar a Alan Pulido con ese penal ?? pic.twitter.com/oykSttqp0K — Denis Moha ?? (@dnismoha) June 6, 2022

Ook Japan brak echter een aantal keer gevaarlijk uit. Junya Ito slingerde de bal na een halfuur op het hoofd van spits Kyogo Furuhashi, die Alisson Becker versloeg, maar de lat op zijn weg vond. Yuto Nagatomo had al even weinig geluk toen hij uit wederom een pass van Ito het zijnet trof. Het publiek in Tokio werd kostelijk vermaakt (Brazilië daarop kreeg nog drie flinke mogelijkheden) maar zag bij rust toch een 0-0 stand op het scorebord staan. De tweede helft ging op exact dezelfde voet door: Brazilië viel aan, maar wist het gaatje maar niet te vinden. Tite greep in en slachtofferde Vinícius Jr. en Raphinha voor Gabriel Martinelli en Gabriel Jesus. Daar dat nog niet het gewenste effect bracht, kwam met Richarlison voor Fred een extra aanvallende impuls; vijf minuten later volgde dan eindelijk de bevrijdende treffer.

Nadat ook Richarlison maar eens het houtwerk had geraakt groeide Wataru Endo uit tot schlemiel bij Japan, door diezelfde Richarlison te vloeren in het strafschopgebied. Neymar - die afgelopen donderdag ook al twee strafschoppen verzilverde - ging achter de bal staan en stuurde Gonda de verkeerde kant op: 0-1. Meer werd er niet gescoord in Tokio. Bij Brazilië was de 'Nederlandse inbreng' overigens nihil, daar Antony nog altijd geblesseerd is en ook David Neres er niet bij was. Aan Japanse zijde vertegenwoordigden Maya Yoshida, Ko Itakura, Yuta Nakayama en invaller Ritsu Doan de (ex-)Eredivisie-enclave.