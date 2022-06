Xavi heeft serieus probleem: man van 22 minuten gooit kont tegen de krib

Zondag, 5 juni 2022 om 09:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:43

Het huwelijk tussen Barcelona en Martin Braithwaite begint teleurstellende vormen aan te nemen. De spits staat op de nominatie om verkocht of verhuurd te worden, maar weigert iedere medewerking. Clubs uit Spanje en Engeland zien Braithwaite graag komen, maar de aanvaller weigert te onderhandelen met wie dan ook. Voor Barça is de maat nu vol. De club beraadt zich op maatregelen indien de Deens international weigert te vertrekken, zo schrijft Sport.

Braithwaite begon het seizoen als vaste waarde voor Barcelona. De aanvaller speelde de eerste drie competitiewedstrijden en wist daarin twee keer het net te vinden. Vervolgens raakte hij geblesseerd aan zijn knie en stond hij vier maanden buitenspel. Bij zijn terugkeer waren zijn kansen verkeken. Xavi koos voor andere alternatieven en deed nog slechts 22 minuten een beroep op de Deens international: 10 in LaLiga tegen Osasuna en 12 in de Copa del Rey tegen Athletic Club. Een toekomst bij Barça zit er dan ook niet in voor Braithwaite.

De aanvalsleider heeft recent te horen gekregen dat hij zich moet focussen op een toekomst buiten het Camp Nou. De club wil van hem af om ruimte te maken in de financiële huishouding. Onder meer Robert Lewandowski staat op de lijst om aangetrokken te worden. Braithwaite ziet een vertrek echter zelf niet zitten. Zijn contract in Catalonië loopt nog door tot medio 2024. Bij Barcelona lijken ze zich bewust van het probleem dat zich aandient. Braithwaite lijkt er geen moeite mee te hebben dat zijn reserverol een mogelijke streep zet door deelname aan het WK met Denemarken. "Ik denk alleen maar aan slagen bij Barça, aan niets anders", is steevast zijn reactie.

Braithwaite had afgelopen zomer na een succesvol EK ook al de mogelijkheid om te vertrekken bij Barcelona. Verschillende clubs hebben opnieuw hun interesse in de spits kenbaar gemaakt. Celta de Vigo zou hem graag huren en ziet in Braithwaite de ideale vervanger van Santi Mina, maar Barcelona lijkt zich ervan bewust dat het onwaarschijnlijk is dat Braithwaite gaat verkassen. Verhuur is voor de aanvaller overigens sowieso geen optie, zo liet hij doorschemeren. "Ik heb een gezin waar ik rekening mee moet houden. De kinderen zouden voor een jaar van school moeten veranderen. Dat zie ik niet als een optie."

Braithwaite arriveerde in februari 2020 vanuit Leganes bij Barcelona. De Catalaanse grootmacht, die destijds werd gecoacht door Quique Setien, had versterking nodig in de voorste linie en betaalde de ontsnappingsclausule van achttien miljoen euro. De doelpuntenmaker tekende een contract voor viereneenhalf jaar, maar kwam tot dusver niet verder dan 57 officiële wedstrijden. Daarin wist hij tien keer het net te vinden. Naast Celta de Vigo zou ook Valencia in de markt zijn voor Braithwaite. Barcelona moet ruimte vrij maken in het budget om nieuwe aankopen te kunnen doen. De club heeft aangekondigd zware maatregelen te treffen als de komende weken dezelfde houding wordt aangenomen.