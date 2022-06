Neymar krijgt Pelé in het vizier met dubbelslag tegen Zuid-Korea

Brazilië heeft donderdag in het Seoul World Cup Stadium een eenvoudige oefenzege op Zuid-Korea geboekt. De ploeg van bondscoach Tite won met 1-5, mede dankzij twee treffers van Neymar. De dertigjarige aanvaller lijkt zich op de korte termijn topscorer aller tijden van Brazilië te mogen noemen. Met zijn dubbelslag tegen Zuid-Korea komt Neymar op 73 treffers voor de Seleção op slechts vier doelpunten van Pelé.

Brazilië wist de ban al na zeven minuten te breken via Richarlison, die een doelpoging van Fred onderweg toucheerde. Zuid-Korea kwam met een half uur op de klok, toen Ui-jo Hwang Thiago Silva van zich afschudde en vervolgens de linkerhoek vond. Dat Brazilië hierna de wedstrijd naar zich toe kon trekken, had de ploeg vooral te danken aan Alex Sandro. Zowel Yong Lee als Young-Gwon Kim beging een overtreding in het zestienmetergebied op de linksback, waardoor Neymar twee keer vanaf de strafschopstip succesvol mocht aanleggen: 1-3.

Most goals scored for Brazil's men's national team: 77 - Pelé 76 75 74 73 - Neymar Closing in on the record. ???? pic.twitter.com/OLnEzoBmfH — Squawka (@Squawka) June 2, 2022

De Champions League-finalisten Vinícius Júnior en Fabinho kregen van bondscoach Tite in het tweede bedrijf nog ruim twintig minuten speeltijd. Het was echter een andere invaller die de score tien minuten voor tijd verder opvoerde. Coutinho werkte fraai in de lange hoef af, waarna het slotakkoord in blessuretijd voor Gabriel Jesus was. De aanvaller van Manchester City snelde langs twee tegenstanders om vervolgens beheerst binnen te schuiven: 1-5.