Terugkeer in Serie A lonkt voor Balotelli: ‘Wij zijn al jarenlang vrienden'

Woensdag, 1 juni 2022 om 16:54 • Laatste update: 17:03

Silvio Berlusconi hoopt Mario Balotelli te verleiden tot een terugkeer naar de Serie A. Balotelli staat momenteel onder contract bij Adana Demirspor en is nog altijd goed bevriend met de oud-voorzitter van AC Milan. Hij was onlangs aanwezig bij het promotiefeest van Monza, waar de voormalig premier van Italië eigenaar van is.

“We kunnen van Monza echt een superploeg maken”, vertelt een uitgelaten Berlusconi tegen Sky Sports Italia. “Wij willen een vaste waarde worden in de Serie A. We hebben echt een goed team. Ook is hij blij met de komst van Balotelli naar het kampioensfeest. “Wij zijn al jarenlang vrienden. Ik vroeg hem of hij niet terug wilde komen om hier weer te voetballen. Hij zei: ‘Morgen’. Maar ja, dan spelen we niet”, grapt Berlusconi. “We zullen zien of hij past in de plannen van de club.”

Balotelli zelf heeft nog niet gereageerd op zijn aanwezigheid bij het promotiefeest van Monza. Hij beleefde met Adana Demirspor een goed seizoen in Turkije. De één jaar eerder gepromoveerde club wist zich met ruime cijfers te handhaven en Balotelli maakte in 31 wedstrijden voor de Turkse club 18 doelpunten. Het dertigjarige enfant terrible staat nog tot medio 2024 bij Adana onder contract.

Voor Balotelli in Turkije ging voetballen speelde hij bij een lange lijst aan topclubs. Zo begon hij zijn carrière bij Internazionale en speelde hij vervolgens voor Manchester City, AC Milan en Liverpool. Daarna speelde hij in Frankrijk voor OGC Nice en Olympique Marseille, om na dit avontuur weer terug te keren naar Italië waar hij bij Brescia en dus Monza speelde.