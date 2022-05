Van Persie wijst Manchester United definitief af met nieuw contract

Dinsdag, 31 mei 2022 om 14:59 • Laatste update: 15:01

Robin van Persie heeft zijn contract als trainer bij de jeugdopleiding van Feyenoord met twee jaar verlengd, zo maakt de club dinsdag bekend. De oud-speler van de Rotterdammers zal aan de slag blijven als trainer van Feyenoord Onder 16, waar hij samen met Brian Pinas het trainersduo vormt. Ook zal de 102-voudig international aanblijven bij het eerste elftal, waar hij assisteert als veldtrainer naast hoofdtrainer Arne Slot. Eerder deze maand tekende Van Persie's zoon Shaqueel zijn eerste profcontract bij de club.

Van Persie heeft veel voldoening gehaald uit zijn eerste jaar in het trainersvak. “Terugkijkend op mijn eerste jaar als trainer heb ik ontzettend veel geleerd en genoten”, vertelt hij op de website van de club. “Het mooiste van het trainersvak is dat je spelers dingen ziet oppikken en daardoor iedere dag beter ziet worden. Ook volgend seizoen bestaat mijn trainingsgroep uit zeer talentvolle spelers en zal het weer een mooie uitdaging zijn om daarmee aan de slag te gaan."

Ook Feyenoord zelf is meer dan tevreden over het eerste seizoen met Van Persie als jeugdtrainer. "Het moge duidelijk zijn dat we als club ontzettend trots zijn dat Robin als trainer behouden blijft voor de Feyenoord Academy”, stelt Rini Coolen, hoofd jeugdopleiding van de club. “In zijn eerste jaar als jeugdtrainer heeft Robin ontdekt het trainersvak zeer interessant te vinden en willen wij hem als club graag helpen met het maken van de volgende stappen in zijn trainerscarrière.”

In zijn eerste jaar als trainer kreeg Van Persie gelijk te maken met zijn zoon Shaqueel. Laatstgenoemde speelt in de Onder 16, waar zijn vader Robin trainer van is. De pas zestienjarige vleugelaanvaller tekende onlangs een contract tot en met 2025 in Rotterdam. Eerder speelde hij in de jeugdopleiding van Fenerbahçe en Manchester City, in de tijd dat zijn vader in Turkije en Engeland speelde. Van Persie wees onlangs een rol in de technische staf bij Manchester United af.