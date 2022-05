Andy van der Meijde: ‘Ik was net een psychopaat, totaal mezelf niet’

Zondag, 29 mei 2022 om 17:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:05

Andy van der Meijde heeft een openhartig interview gegeven op de website van zijn voormalig werkgever Everton. De oud-aanvaller heeft spijt van enkele dingen die hij schreef in zijn biografie Geen Genade, na zijn vertrek bij de club die hij tussen 2005 en 2009 diende. Van der Meijde geeft ruiterlijk toe dat hij de nodige fouten heeft gemaakt tijdens zijn spelersloopbaan, ook in de periode bij Everton.

Van der Meijde keek na zijn loopbaan meer dan eens terug op zijn tijd bij Everton, en niet alleen in zijn biografie. "Ik verdiende vier seizoenen lang omgerekend 45.000 euro per week", onthulde hij eens. "Ze hebben daar nog steeds spijt dat ze mij ooit dat contract hebben gegeven. Ik heb daar zeventien wedstrijden gespeeld (in werkelijkheid 24, red.) en dat kostte ze 90.000 euro per minuut, zo is later uitgerekend. Ik was op dat moment de duurste speler in de Premier League."

??? | "I regret what I said about Everton. A few years later, I was thinking, ‘Andy, man, you really messed up’." ???? Andy van der Meyde reveals huge regret and explains why the blame falls squarely on his shoulders... — Everton (@Everton) May 29, 2022

"Als ik terugkijk op alle dingen die ik heb gedaan, wow", aldus de schuldbewuste Van der Meijde. "Ik was net een psychopaat, iemand met een andere mindset. Het was heel vreemd, ik was totaal mezelf niet." Hij legt de schuld voor zijn niet al te succesvolle periode bij Everton, met 24 duels in 4 jaar tijd, bij zichzelf. "Het was niet de schuld van de manager (David Moyes, red.) of mijn ploeggenoten. Ook niet van de supporters. Het was allemaal mijn eigen fout." De voormalig Everton-speler benadrukt dat hij op 42-jarige leeftijd heel anders in het leven staat. "Ik ben gelukkig en doe geen domme dingen meer. Ik ben een huisvader geworden. Maar als je niet vrij bent in je hoofd, wow, dan is het erg moeilijk allemaal."

Van der Meijde probeert uit te leggen waarom hij in Geen Genade zo kritisch was richting Moyes en enkele spelers van Everton. "Ik schreef het boek kort na mijn loopbaan en toen ik de verhalen vertelde was ik weer helemaal terug in dat moment. Er zat nog veel agressie in mij. Ik heb slechte en stomme dingen gezegd over Everton, maar ik dacht niet helder na. Nadat de rust was teruggekeerd in mijn hoofd werd me dat wel duidelijk. Ik heb ook spijt van de dingen die ik heb gezegd. Een paar jaar later dacht ik: Andy, man, je hebt het echt verkloot. En dat is echt zonde. Weet je dat ik er nog steeds vaak aan denk? Zelfs nu denk ik nog vaak aan mijn actieve loopbaan."

"Dan denk ik: wow, man, je bent echt stom bezig geweest. Je speelde voor Everton, een geweldige club, en je hebt het echt verbruid. Hoe kon je dat nou doen, je had zoveel talent? Maar ik dacht als een kind en had het gevoel dat iedereen tegen me was, wat niet zo bleek te zijn. Ik luisterde gewoon niet. Ik was gewoon stom, echt stom." Van der Meijde wil geen kwaad woord horen over Everton, ondanks zijn kritiek van jaren geleden. "Het is een geweldige club en de fans stonden altijd achter me, terwijl ik het voor ze heb verkloot. En daar wil ik heel graag 'sorry' voor zeggen. Ik hoop ooit terug te keren op Goodison Park en dat dan alles weer goed is", aldus de gewezen Everton-speler.