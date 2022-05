Mourinho verrast met aanvallendere opstelling dan in Italië voorspeld werd

Woensdag, 25 mei 2022 om 19:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:45

Henrikh Mkhitaryan verschijnt woensdagavond in de finale van de Conference League tegen Feyenoord aan de aftrap. De 33-jarige Armeen miste de laatste vijf wedstrijden van AS Roma door een hamstringblessure, maar is dus net op tijd fit om te kunnen starten. José Mourinho besluit om Mkhitaryan, normaliter een offensieve middenvelder, een centrale rol te geven in die linie. Daarmee is de opstelling van Roma op papier iets aanvallender dan gedacht. Rick Karsdorp start als verwacht op de rechterflank.

Voor José Mourinho is de terugkeer van Mkhitaryan een behoorlijke opsteker, want de aanvallende middenvelder is - indien fit - een onbetwiste basisspeler. Mkhitaryan werd verwacht als een van de twee aanvallende middenvelders die Mourinho doorgaans opstelt, maar de Armeen lijkt als controlerende middenvelder naast Bryan Cristante te spelen. Aanvoerder Lorenzo Pellegrini en Nicolò Zaniolo starten in een offensievere rol achter centrumspits Tammy Abraham, die negen goals maakte in de Conference League en daarmee op de tweede plek achter Cyriel Dessers (tien goals) staat.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Opmerkelijk aan de opstelling is verder het meespelen van Zaniolo. Het kind van de club kwakkelde met zijn vorm en speelde in de laatste wedstrijd van Roma tegen Torino (0-3 winst) een kwartier mee. In dat duel experimenteerde Mourinho overigens met een extra spits naast Abraham in de persoon van Eldor Shomurodov, maar het is geen verrassing dat de Oezbeekse spits weer op de bank begint.

Feyenoord hoeft vanaf de aftrap niet te vrezen voor de aanvalsdrift van Leonardo Spinazzola. De rechtsbenige linkervleugelverdediger werd na een zware kruisbandblessure net op tijd klaargestoomd voor de finale, en is dus wedstrijdfit, maar Mourinho acht de sterspeler niet rijp voor de basis. Het twintigjarige talent Nicola Zalewski bestrijkt daarom de linkerflank bij AS Roma, dat als gebruikelijk met drie centrumverdedigers opereert.

Opstelling AS Roma: Rui Patrício, Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo, Abraham

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Til, Kökçü; Nelson, Dessers, Sinisterra