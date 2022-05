Liverpool betaalt zes miljoen en heeft Championship-sensatie definitief binnen

Maandag, 23 mei 2022 om 11:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:43

Liverpool heeft de transfer van Fabio Carvalho bevestigd. De middenvelder komt over van het gepromoveerde Fulham en sluit op 1 juli aan bij zijn nieuwe werkgever, waar hij een contract heeft getekend voor vijf seizoenen. The Reds wilden de negentienjarige aanvallende middenvelder in januari al inlijven, maar greep in de laatste uren van deadline day mis. Volgens Fabrizio Romano betaalt Liverpool zes miljoen euro exclusief bonussen aan Fulham.

Liverpool besloot - ondanks de mogelijkheid om de tiener deze zomer transfervrij over te nemen - om de bestaande overeenkomst te respecteren. De negentienvoudig Engels kampioen maakt een vaste som van 6 miljoen euro over, waar 3,2 miljoen euro aan bonussen bovenop kan komen. Op die manier voorkwam Liverpool afgelopen winter dat Carvalho alsnog met andere clubs ging praten over een eventuele transfervrije overstap. In Engeland mogen clubs pas één maand voor het einde van een contract met spelers om tafel over een dergelijke overgang.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Carvalho krijgt in de voorbereiding de kans om zich te laten zien aan Jürgen Klopp, zo weet Romano. De nummer 10 speelt al sinds zijn elfde in Groot-Brittannië en beschikt naast een Portugees ook over een Engels paspoort. Aanvankelijk vertegenwoordigde Carvalho de Engelse jeugdteams, maar in maart besloot hij over te stappen en te debuteren voor Jong Portugal. Naast de eventuele sportieve bonussen heeft Fulham bovendien een doorverkooppercentage van twintig procent weten te bedingen.

Carvalho speelde een cruciale rol bij de promotie van Fulham. De middenvelder scoorde afgelopen seizoen 10 keer en gaf 8 assists in 36 wedstrijden in de Championship. Afgelopen seizoen maakte hij al zijn debuut in de Premier League, toen hij tot vier wedstrijden kwam in het shirt van Fulham. In totaal kwam Carvalho tot 44 officiële wedstrijden in het shirt van The Cottagers, de club waar hij ook zijn jeugdopleiding genoot.