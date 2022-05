Weghorst en Burnley degraderen na dure nederlaag en zege van Leeds

Zondag, 22 mei 2022 om 19:07 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:11

Wout Weghorst is zondag met Burnley gedegradeerd uit de Premier League. De ploeg van trainer Mike Jackson verloor in eigen huis met 1-2 van Newcastle United, terwijl Leeds United in blessuretijd afrekende met Brentford. Leeds wipte dankzij de zege op de laatste speeldag van de Premier League over Burnley heen en verzekerde zich hiermee van nog een seizoen voetbal op het hoogste niveau in Engeland.

Burnley - Newcastle United 1-2

De thuisploeg, waar Wout Weghorst op de bank begon, werkte zich na ruim een kwartier diep in de problemen nadat een corner van Kieran Trippier in het zestienmetergebied met de hand werd beroerd door Nathan Collins. Scheidsrechter Craig Pawson kon na tussenkomst van de VAR niet anders dan de bal op de penaltystip leggen. Callum Wilson stuurde Burnley-doelman Nick Pope vervolgens vanaf elf meter de verkeerde hoek in: 0-1. De hoop van the Clarets op een goed resultaat vervloog met een klein half uur op de klok, toen Wilson met een ragfijne voorzitter van Allan Saint-Maximin voor zijn tweede treffer van de avond kon aantekenen: 0-2. Burnley leek in geslagen positie, maar wist de spanning halverwege de tweede helft terug te brengen via Maxwel Cornet, die doelman Martin Dubravka in twee instanties passeerde: 1-2.

Burnley op weg naar beneden?! ?? Newcastle United komt op 1-0 The Clarets en bij deze stand wipt Leeds over ze heen naar de veiligheid (want 0-0 tegen Brentford) ?? ? Ziggo Sport Switch ? NU LIVE! ?? Ziggo Sport (kanaal 14 & Select)#ZiggoSport #PremierLeague #NEWBUR pic.twitter.com/JYF2SxCcVp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 22, 2022

Brentford - Leeds United 1-1

De bezoekers, dachten na twintig minuten spelen op voorsprong te komen, nadat Joe Gelhardt de bal in het dak van het doel schoot. De aanvaller stond echter enkele centimeters buitenspel, waardoor er een streep ging door de openingstreffer van de aanvaller. Binnen het uur was de voorsprong van Leeds alsnog een feit. David Raya ging in de fout door de bal zo in te leveren bij Raphinha en de Braziliaan vervolgens in het zestienmetergebied neer te halen. Vanaf elf meter wist Raphinha de ban te breken door overtuigend raak te schieten: 0-1. Sergi Canós schoot Brenford in de 78ste minuut toch weer langszij: 1-1.Het zorgde ervoor dat de bezoekers tot in de slotfase nog steeds in onzekerheid leefden wat betreft lijfsbehoud. In de wetenschap dat Burnley tegen een achterstand aankeek, bracht Jack Harrison de fans van Leeds in blessuretijd in extase door een afgeslagen hoekschop van buiten het zestienmetergebied binnen te schieten: 1-2.