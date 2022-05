Aboukhlal laakt ‘lachwekkende’ en ‘kinderachtige’ AZ-supporters

Zondag, 22 mei 2022 om 17:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:39

Zakaria Aboukhlal was zondagmiddag de gevierde man bij AZ in de halve finale van de play-offs tegen sc Heerenveen (2-0). De buitenspeler nam kort na zijn invalbeurt de tweede treffer voor zijn rekening en schoot de Alkmaarders daarmee naar de finale. Aboukhlal hoefde niet te rekenen op een warm onthaal. De aanvaller werd bij het betreden van het veld uitgefloten door de eigen supporters en dat was niet voor het eerst dit seizoen.

Aboukhlal kwam in de 87ste minuut binnen de lijnen en schoot AZ een minuut later in veilige haven. De aanvaller trok zijn shirt uit en haalde zijn gram bij de harde kern van AZ. "Het is niet de eerste keer, ik vind het een beetje lachwekkend", doelt Aboukhlal bij ESPN op het fluitconcert. "Toen ik erin kwam floten ze, dat is niet de eerste keer. Ik denk dat ik vaak belangrijk ben geweest voor het team, voor de club en voor de fans. De manier waarop zij handelen vind ik kinderachtig en lachwekkend. Dan krijg je zo'n reactie. Waar het vandaan komt moet je aan de fans vragen."

??? Matchwinner Zakaria Aboukhlal is niet te spreken over hoe het publiek in Alkmaar hem behandelt. "Lachwekkend en kinderachtig"#azhee #deontknoping pic.twitter.com/EY2ASTkkuw — ESPN NL (@ESPNnl) May 22, 2022

Aboukhlal ontving het fluitconcert met een cynisch applausje en geklap. De aanvaller is niet onomstreden in het elftal van Pascal Jansen en moet het dit seizoen vooral met korte invalbeurten doen. "Zoals gezegd ben ik best vaak belangrijk geweest", gaat de Marokkaans international verder. "Ik vind dit gewoon kinderachtig. Heel veel dingen zijn niet goed gegaan dit seizoen, maar volgens mij is dat bij iedereen zo. Ik vind het allemaal oké. Het is natuurlijk emotie. Als je de 2-0 maakt vlak voor het einde komt het eruit bij mij. Ik had er ook meer uit willen halen. Zolang ik bij een club ben wil ik belangrijk zijn en voor een basisplek vechten."

Kenneth Perez denkt dat Aboukhlal zichzelf beter vindt dan hij is. "Vijf goals als invaller is goed, maar als hij in de basis begint is het vis noch vlees", aldus de analist. "Hij heeft een goede Afrika Cup gespeeld met Marokko, dat zal hem sterken in het gevoel dat hij goed is. Als je dan niet de waardering krijgt die je meent te verdienen, dan kun je zo reageren." Kees Kwakman heeft geen goed woord over voor de fluitconcerten. "Ik denk dat het een langere historie heeft. Natuurlijk mag je ontevreden zijn als supporter. Als iemand drie keer zijn man laat lopen... Maar hij heeft nog geen bal geraakt en je begint met hem uit te fluiten. Nou, dat is lekker voor zo'n speler."