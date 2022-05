PSV zwaait pechvogel uit met lofzang: ‘Schitterende momenten, bedankt’

Vrijdag, 20 mei 2022 om 14:27 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:34

PSV neemt afscheid van Ryan Thomas, zo melden de Eindhovenaren vrijdag via de officiële kanalen. De middenvelder uit Nieuw-Zeeland gaat met een transfervrije status op zoek naar een nieuw avontuur. Thomas (27), die sinds 2018 uitkwam voor PSV, groeide door diverse blessures nooit uit tot een vaste waarde in het Philips Stadion. De clubleiding bedankt hem via Twitter voor bewezen diensten.

"Vier seizoenen met ups and downs, maar we hebben samen ook schitterende momenten gedeeld. Bedankt, Ryan", geeft PSV mee aan de uit Eindhoven vertrekkende middenvelder. Thomas, vier jaar geleden overgenomen van PEC Zwolle, verlaat PSV met 48 wedstrijden achter zijn naam. Mede door twee zware knieblessures bleef hij op dit geringe aantal steken. Thomas kwam op 3 oktober 2021 voor het laatst in actie voor PSV, dat die dag met 2-1 won van Sparta Rotterdam, mede door een doelpunt van de Nieuw-Zeelander.

Four seasons with ups and downs, but also sharing beautiful moments together ? Thank you Ryan ????? pic.twitter.com/xYJ32NGiL0 — PSV (@PSV) May 20, 2022

Thomas bevindt zich momenteel in de afronden fase van zijn herstelperiode, nadat hij vorig jaar opnieuw een zware knieblessure opliep. Hij verlaat PSV met een TOTO KNVB Beker en een Johan Cruijff Schaal achter zijn naam. De Eindhovense club nam onlangs ook afscheid van trainer Roger Schmidt, die naar Benfica vertrekt, en Eran Zahavi.