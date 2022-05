PSV maakt van Luuk de Jong transferdoelwit nummer één

Donderdag, 19 mei 2022 om 23:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:55

PSV maakt vol werk van de terugkeer van Luuk de Jong, weet het Eindhovens Dagblad. De 31-jarige spits moet vanaf komende zomer terugkeren in de punt van de aanval in het Philips Stadion, waar hij tussen 2014 en 2019 al succesvol was. PSV is bereid om voor De Jong, die door Sevilla wordt verhuurd aan Barcelona, meerdere miljoenen euro's op tafel te leggen. De precieze vraagprijs van de Andalusiërs is het regionale dagblad niet bekend. PSV is dringend op zoek naar een nieuwe spits, nu Eran Zahavi transfervrij vertrekt.

Sevilla zal niet zonder slag of stoot afstand doen van De Jong, die tot medio 2023 vastligt en zich bij Barcelona behoorlijk in de kijker heeft gespeeld als ultieme pinchhitter. PSV onderhoudt al jaren 'op regelmatige basis' contact met De Jong en probeerde ook afgelopen zomer al om de kopsterke aanvaller in te lijven. Toen Ronald Koeman duidelijk maakte interesse te hebben met Barcelona, hield De Jong de boot uit Eindhoven direct af. Op de laatste dag van de zomerse transferperiode maakte de voormalig spits van onder meer FC Twente vervolgens de verrassende tijdelijke overstap naar Barça.

De Jong staat open voor een aanbod van PSV, maar vertelde nog geen maand geleden aan de NOS dat Eindhoven niet direct zijn eerste voorkeursbestemming is. “Ze mogen altijd hopen”, zei de centrumspits. “En dat doen ze denk ik ook. Maar nee, ik ben honderd procent eerlijk. Ik ben nog bezig met dit moment bij een prachtige club. Maar ik kan gerust zeggen dat PSV een plek in mijn hart heeft.”

Voor PSV is De Jong de man die de club de komende jaren aan 20 tot 25 goals per seizoen moet helpen. De Eindhovenaren hebben daar op basis van de eerste vijf seizoenen van de 38-voudig Oranje-international in het Philips Stadion alle vertrouwen in. De Jong produceerde tot nu toe 112 goals en 56 assists in 204 officiële duels bij PSV en kwam in drie van zijn vijf jaar tot minimaal 20 Eredivisie-goals. Deze jaargang staat De Jong op een zeer verdienstelijke 7 doelpunten voor Barcelona, die hij ondanks 29 optredens in geringe speeltijd - voornamelijk als late invaller - verzamelde.