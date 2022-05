Xavi maakt wens in meerdere gesprekken met Lewandowski duidelijk

Donderdag, 19 mei 2022 om 19:04 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 19:04

Robert Lewandowski heeft al meer dan twee keer met Xavi gesproken over een overgang van Bayern München naar Barcelona, weet Fabrizio Romano. De transfermarktexpert meldt op zijn Youtube-kanaal bovendien dat de Poolse spits Barcelona als enige mogelijke bestemming ziet, ondanks interesse van onder meer Chelsea en Paris Saint-Germain. Het is overigens nog wel de vraag in hoeverre Bayern München bereid is om mee te werken aan een transfer.

Nadat Lewandowski vorige week voor de camera van het Duitse Sky aangaf dat hij Bayern wil verlaten, weet Romano nu te melden hoe dat vertrek tot stond is gekomen. “Het begon een jaar geleden toen PSG hem een aanbieding deed als mogelijke vervanger voor Kylian Mbappé , maar Bayern niet wilde onderhandelen. Daardoor wachtte Lewandowski vervolgens op een contractvoorstel van Bayern, maar dat kwam er niet. Dat gebeurde pas een paar dagen geleden, en niet in de laatste tien, elf maanden. Lewandowski is daardoor altijd teleurgesteld geweest in Bayern. Daarnaast wilde hij iets nieuws proberen. Hij is klaar voor een nieuwe ervaring, een nieuw land. Daarom dringt hij aan op een nieuw avontuur.”

Volgens Romano staat de wens van de Pools international vast. “Ondanks de interesse van onder meer Chelsea en PSG heeft Lewandowski al besloten waar hij naartoe wil gaan: Barcelona. Hij wil ervaren hoe het is om in LaLiga te spelen. Het hangt van Barcelona af, want zij moeten slim zijn in de onderhandelingen met Bayern. Het wordt niet makkelijk. Bayern heeft meerdere malen aangegeven Lewandowski aan zijn contract te houden. Ze willen dat hij tot juni 2023 blijft en er is geen enkele intentie om hem te verkopen."

“Daarnaast moet er een vervanger gehaald worden voordat Lewandowski verkocht wordt", vervolgt Romano. "Dus er komt nog veel bij kijken, maar zijn prioriteit ligt op dit moment bij Barcelona. Er zijn twee redenen voor zijn keuze. De eerste reden is een technische keuze, een voetbalkeuze. Hij vraagt altijd naar Barcelona. En de tweede reden is dat hij al meer dan tweemaal met Xavi gesproken heeft. Xavi houdt ervan om potentiële versterkingen te spreken, en zo ook Lewandowski. Zijn bericht was dan ook duidelijk: ‘We want you!’ Ze wachten met een voorstel richting Bayern, omdat er eerst spelers verkocht moeten worden.”