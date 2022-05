Schreuder haalt genadeloos uit: ‘Zelfs bij Katwijk is het beter geregeld’

Maandag, 16 mei 2022 om 07:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:45

Dick Schreuder is niet te spreken over de manier waarop de zaken geregeld zijn bij PEC Zwolle. De van Vitesse overgekomen trainer wist ondanks een knappe inhaalrace degradatie niet te ontlopen met de Overijsselse club. In een interview in De Stentor plaatst Schreuder zijn vraagtekens bij de professionele houding van enkele mensen binnen de club. Mocht PEC binnen een jaar weer willen terugkeren in de Eredivisie dan moet er intern heel veel gebeuren, is Schreuder van mening.

Volgens de in november aangestelde hoofdtrainer is er heel veel werk aan de winkel bij PEC. "Hoe kan je een voetbalbedrijf leiden als je geen normaal trainingsveld hebt? Dat je ook nog eens moet delen met jeugd", vraagt Schreuder zich hardop af in gesprek met bovengenoemd dagblad. "Daar begint het toch mee? We hebben het hier wel over een voetbalclub, hè! Waar je spelers wilt opleiden en beter wil maken. Op één veld kun je niet twee keer per dag trainen. Dan is dat snel kapot."

Schreuder heeft zich sinds zijn aanstelling bij PEC verbaasd over hoe bepaalde zaken geregeld zijn binnen de organisatie. "Soms wordt mij verweten: je bent alleen hoofdtrainer van Katwijk geweest. Maar ik durf te zeggen dat bij Katwijk heel wat dingen beter en sneller zijn geregeld dan bij PEC", haalt de oefenmeester snoeihard uit. "Dat is een harde uitspraak, maar is wel zo. Echt, wat ik hier heb aangetroffen, kan gewoon niet meer qua professionaliteit." Volgens Schreuder komt de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie niet uit de lucht vallen. "Dat is iets van de laatste drie jaar."

Ook de financiële situatie baart Schreuder zorgen. "Toen ik hier kwam, was me niet verteld dat er vrijwel niets mogelijk is. En dat is niet fijn voor mij, als beginnend hoofdtrainer." Als voorbeeld haalt Schreuder de transfer van Mees de Wit aan, die voor ruim twee miljoen euro naar AZ vertrok. "Ineens hoorde ik dat hij verkocht moest worden. Omdat er geld nodig was. Ik weet: bij elke club gebeurt er wel wat. Maar bij ons het wel extreem, helemaal met alles wat gelekt wordt. Echt, als het haantjesgedrag intern zo blijft, gaat de club het niet redden."

Alle hectiek binnen de club is volgens Schreuder echter geen reden om na dit seizoen alweer te vertrekken. "Nee, op dit moment blijf ik gewoon. Vergeet niet dat ik nog een doorlopend contract heb. Ik ben hier niet voor niks naar toe gegaan. Ik heb laten zien dat ik wil vechten voor de club en de spelers. Maar de randvoorwaarden moeten wel goed zijn. De komende weken wil ik daarover meer duidelijkheid." Schreuder is wel van mening dat er dan een groot aantal spelers bij moet komen. "Minimaal zes. En dan het liefst ook nog eens kwalitatief goede spelers."