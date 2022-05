Xavi zet fantasiedefensie neer en geeft Depay basisplek; Frenkie afwezig

Zondag, 15 mei 2022 om 18:31 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:30

De voorlaatste opstelling van Barcelona van het seizoen 2021/22 is bekend. Zondagavond treedt de ploeg van trainer Xavi in het Coliseum Alfonso Pérez aan tegen Getafe, dat aan een punt genoeg heeft om zich te verzekeren van lijfsbehoud in LaLiga. Tegelijkertijd hebben de Catalanen genoeg aan een remise om de tweede plek veilig te stellen. Frenkie de Jong is met vijf gele kaarten geschorst en ontbreekt in de wedstrijdselectie; Memphis Depay krijgt wederom een basisplek.

Het maken van de opstelling was wederom een flinke puzzel voor Xavi, die het nog altijd moet stellen zonder een groot aantal namen. Met name in de defensie is Barcelona zwaargehavend, daar Gerard Piqué, Eric García Ronald Araújo, Sergiño Dest én Sergi Roberto kampen met uiteenlopende blessures. Daarnaast is Jordi Alba, net als Frenkie de Jong, geschorst voor het treffen met Getafe. De verdediging voor doelman Marc-André ter Stegen oogt dan ook erg geïmproviseerd.

Rechtsachterin staat Dani Alves geposteerd naast Clément Lenglet. Links in het centrum krijgt Óscar Mingueza de kans om zich te bewijzen, terwijl Xavi voor een opvallende naam kiest voor de rechtsbackpositie. Als vervanger van Jordi Alba wordt er gekozen voor de achttienjarige Alejandro Baldé, die dit seizoen viermaal eerder speelminuten kreeg in een LaLiga-duel.

Op middenveld voert Xavi enkele wijzigingen door ten opzichte van de gewonnen wedstrijd tegen Celta de Vigo (3-1). In plaats van twee controleurs grijpt de oefenmeester terug naar het driemansmiddenveld, dat door de afwezigheid van Frenkie de Jong gevormd wordt door Riqui Puig, Sergio Busquets en Gavi. Linksvoorin moet Ferran Torres plaatsmaken voor Depay, terwijl Ferran zelf naar de overzijde van het veld verhuist ten koste van Ousmane Dembélé. Pierre-Emerick Aubameyang geeft invulling aan de spitspositie, waardoor Luuk de Jong vanaf de bank zal starten.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Alves, Lenglet, Mingueza, Baldé; Riqui Puig, Busquets, Gavi; Ferran, Aubameyang, Depay