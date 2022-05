Tottenham heeft plek vier in handen en legt alle druk bij Arsenal

Zondag, 15 mei 2022 om 14:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:08

Tottenham Hotspur heeft zondagmiddag beslag gelegd op de belangrijke vierde plek in de Premier League. Het elftal van manager Antonio Conte was in het eigen Tottenham Hotspur Stadium met 1-0 te sterk voor Burnley door een rake strafschop van Harry Kane. The Spurs hebben nu twee punten meer dan aartsrivaal Arsenal (68 om 66), maar the Gunners komen maandag nog in actie tegen Newcastle United. De vierde plek geeft aan het einde van de rit recht op deelname aan de Champions League.

Geen Nederlandse inbreng bij het duel tussen Tottenham en Bunley, daar zowel Steven Bergwijn als Wout Weghorst op de bank begon. De thuisploeg zal het duel met de degradatiekandidaat - Burnley heeft als nummer zeventien net zoveel punten als nummer achttien Leeds United - met vertrouwen tegemoet hebben gezien, daar midweeks met 3-0 werd gewonnen van Arsenal. De beste kansen in de beginfase waren dan ook voor de ploeg van Conte. Heung Min Son (schot) en Kane (kopbal) namen na een klein kwartier spelen het vijandelijke doel onder vuur, maar zagen hun poging geen van beiden in een doelpunt worden gepromoveerd.

Halverwege de eerste helft liet ook Burnley zich zien en leek het via Maxwel Cornet de voorsprong te grijpen. De aanvaller controleerde knap in de vijandelijke zestien en schoot de bal in de linkerhoek, maar moest toezien hoe Hugo Lloris een puike redding in huis had. Toen het eerste bedrijf leek uit te draaien op een doelpuntloos gelijkspel, sloeg Tottenham in de blessuretijd alsnog toe. Na een indirecte corner van Son kwam een schot van Davinson Sánchez ongelukkig tegen de arm bij Ashley Barnes. Scheidsrechter Kevin Friend werd door de VAR naar het scherm geroepen en legde de bal op elf meter, waarna Kane feilloos raak schoot: 1-0. Het betekende voor de spits zijn zestiende treffer van het seizoen.

Ook na rust was het Tottenham dat de klok sloeg. Een schot van Kane ging rakelings over een een kopbal van Rodrigo Bentancur was een makkelijke prooi voor Nick Pope. Ook op een inzet van Son, die na een fraaie aanval de korte hoek zocht, had de goalie van Burnley een voortreffelijke redding in huis. Aan de overkant trof Barnes de paal met een snoeihard schot vanaf de rand van de zestien. Mike Jackson bracht vervolgens Weghorst binnen de lijnen voor het laatste kwartier, maar zag zijn elftal geen kans meer creëren. Tottenham sluit het seizoen volgende week af met de uitwedstrijd tegen het al gedegradeerde Norwich City, terwijl Arsenal nog tegen Newcastle (maandag) en Everton (zondag) speelt.