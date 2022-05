Versnelling in race om handtekening van Paul Pogba: maandag gesprek

Zaterdag, 14 mei 2022 om 21:52 • Jeroen van Poppel

Juventus maakt zeer serieus werk van de terugkeer van Paul Pogba, zo meldt Gianluca Di Marzio zaterdagavond. De 29-jarige middenvelder beschikt over een aflopend contract bij Manchester United en spreekt maandag met Juventus over een transfervrije overstap. Ook Paris Saint-Germain dingt nog mee, terwijl het eerder genoemde Manchester City uitgesloten is voor Pogba.

Na de dood van Mino Raiola wordt Pogba in onderhandelingen voorlopig vertegenwoordigd door Rafaela Pimenta. De advocaat van de overleden topzaakwaarnemer luistert komende maandag - in persoon of telefonisch - naar de plannen van Juventus met Pogba. De Fransman staat zeker open voor een terugkeer in Turijn, waar hij tussen 2012 en 2016 zijn beste periode uit zijn carrière beleefde. Pogba werd voor even de duurste speler aller tijden door voor 106 miljoen euro over te stappen van Juventus naar Manchester United, maar vond in Engeland nooit dezelfde vorm als eerder in Italië.

Het zal van de voorwaarden afhangen welke club Pogba uiteindelijk kiest, weet Di Marzio. Het sportieve aspect speelt daarbij een belangrijke rol. Bij Juventus zal Pogba, meer dan bij PSG, een centrale rol in het project krijgen. Daar staat tegenover dat het voorstel van de Italianen tot nu lager is dan dat van de Parijse grootmacht. Er is een derde optie voor de wereldkampioen van 2018, want Manchester United hoopt nog altijd op een contractverlenging. Ook het aanbod van zijn huidige club is financieel beter dan dat van Juventus.

Pogba ziet een transfervrije overstap naar Manchester City in ieder geval niet zitten, zo wist the Athletic onlangs al te melden. City heeft de financiële slagkracht om de Fransman een omvangrijk contract aan te bieden, maar Pogba wil de supporters van United niet ‘verraden’ door naar de aartsrivaal te vertrekken. De middenvelder strijkt bij United momenteel een weeksalaris op van 340.000 euro.