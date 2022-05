Ajax hakt knoop door inzake zoektocht naar opvolger van Overmars

Vrijdag, 13 mei 2022 om 23:52 • Jordi Tomasowa

Ajax lijkt de externe zoektocht naar een opvolger van Marc Overmars tijdelijk te hebben gestaakt, zo meldt De Telegraaf. De Amsterdammers maakten in maart bekend dat Huntelaar per direct ging samenwerken met technisch manager Gerry Hamstra. Het tweetal krijgt met de zomerse transferperiode in aantocht het vertrouwen van de directie en de raad van commissarissen.

“Nadat de club na het vertrek van de directeur voetbalzaken aanvankelijk Jordi Cruijff polste, lijkt de rode loper nu te worden uitgerold voor het onafscheidelijke duo H2, schrijft De Telegraaf. Volgens de krant vullen technisch manager Hamstra en Huntelaar als diens rechterhand de rol van Overmars naar tevredenheid in. “Het duo schaakt op meerdere borden, rondde de komst van Alfred Schreuder vlot en soepel af en durft duidelijke maatregelen te nemen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Edwin van der Sar sprak eerder deze week al zijn tevredenheid uit over het functioneren van Hamstra en Huntelaar. "Als je het goed doet, dan blijf je vaak staan", zei de algemeen directeur van Ajax over het duo tegenover De Telegraaf. "Ajax is een bedrijf dat mensen kansen geeft. Op het veld gebeurt dat vaak bij talenten. Als die het goed doen, dan mogen ze ook vaak blijven staan."

Met de aanstelling van Alfred Schreuder, viel ook de naam van PEC Zwolle-trainer Dick Schreuder in Amsterdam. Hamstra en Huntelaar hebben echter een streep gezet door zijn naam als mogelijke assistent van zijn broer Alfred bij Ajax. Dick Schreuder volgde in november de opgestapte Art Langeler op bij de hekkensluiter van de Eredivisie. De vijftigjarige oefenmeester leek hard op weg om PEC vanuit geslagen positie te behoeden voor degradatie, maar tegen Sparta Rotterdam (2-0 verlies) viel woensdagavond alsnog het doek voor de Zwollenaren.