Lukaku distantieert zich van uitspraken zaakwaarnemer: ‘Not in my name’

Vrijdag, 13 mei 2022 om 18:55 • Shane Jebbink • Laatste update: 19:01

Romelu Lukaku distantieert zich van enkele uitspraken die zijn zaakwaarnemer heeft gedaan. Federico Pastorello vertelde tegenover La Repubblica dat de Belg voorlopig niet kan vertrekken bij Chelsea door de eigenaarswissel. Lukaku is niet gediend van de uitspraken van zijn belangenbehartiger en reageert op Instagram fel op de woorden van Pastorello.

“Ik zal nooit iemand voor me laten spreken”, begint de spits zijn relaas op Instagram. “Ik heb mijn mond dichtgehouden en me gefocust op het helpen van het team, zodat we het seizoen zo goed mogelijk kunnen afsluiten. Dus als er iemand is die iets wil zeggen over mij en de club… Niet in mijn naam.” Daarmee lijkt Lukaku te doelen op de uitspraken die zijn zaakwaarnemer eerder deed in de Italiaanse media.

Official statement by Romelu Lukaku on his social media accounts ???? #CFC “I kept my mouth shut and focused on helping the team”. ???? pic.twitter.com/kcJS2UajMl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2022

“Ik ga niet in op de tactische keuzes, maar het is duidelijk dat er een probleem is geweest”, citeerde La Repubblica Pastorello. “De statistieken moeten echter worden afgewogen: Lukaku is topschutter van het team (vijftien goals, red.), met minder speelminuten dan zijn teamgenoten. De situatie moet goed worden geëvalueerd.” Ook sprak Pastorello over de geruchten omtrent een terugkeer van Lukaku bij Internazionale. “De gesprekken met Inter? Er speelt niets op dit moment. Hij draagt de club en de fans in zijn hart. Dat heeft hij nooit verborgen."

De belangenbehartiger gaf aan dat een transfer op dit moment niet tot de mogelijkheden behoort. “Er valt op dit moment zelfs niet te onderhandelen. Chelsea staat te koop. Wij kennen de nieuwe eigenaars niet. Laat staan dat er al gesprekken geopend zijn met Inter.”

Lukaku kwam vorig jaar december in opspraak toen hij in een interview met Sky Italia aangaf niet gelukkig te zijn bij Chelsea en graag terug wilde keren bij Inter. Deze uitspraken vielen in het verkeerde keelgat bij de supporters en de technische leiding van Chelsea, die de aanvalsleider een gigantische boete van 500 duizend euro gaf. Tevens besloot Chelsea-trainer Thomas Tuchel Lukaku een tijd niet op te stellen.