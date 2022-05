‘Spelersgroep Club Brugge weet al genoeg: Schreuder vertrekt’

Dinsdag, 10 mei 2022 om 08:50 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:58

De selectie van Club Brugge weet dat er volgend seizoen een andere trainer aan het roer zal staan. Het vertrek van huidig oefenmeester Alfred Schreuder is al een zekerheid voor de spelers, meldt Het Nieuwsblad, daar een persoonlijk akkoord met Ajax aanstaande is. Schreuder ligt momenteel op koers om het kampioenschap in België te veroveren, maar heeft zijn vertrek naar verluidt al aangekondigd bij de clubleiding.

Schreuder staat pas sinds begin januari aan het roer in Brugge, maar imponeert door zijn team naar de koppositie in de Belgische play-offs te hebben geleid. Desondanks lijkt de 49-jarige oefenmeester niet voornemens om bij Blauw-Zwart te blijven. Volgens Het Nieuwsblad is een persoonlijk akkoord tussen Schreuder en Ajax op handen en is het bestuur van Club Brugge op de hoogte van de interesse in zijn hoofdcoach. Voordat de Belgische club zelf de onderhandelingen instapt, wil deze echter wachten tot na de play-offs.

De spelersgroep van Club beseft' dat het voor bijna elke Nederlander een droom is voor Ajax te leiden' en 'dat daar nóg meer financiële en dus sportieve mogelijkheden zijn'. Voor onrust zouden de transferperikelen niet zorgen, daar Schreuder niets laat merken en zijn aandacht volledig op de play-offs lijkt te hebben. 'Zijn' Club boekte afgelopen zondag nog een 0-2 overwinning bij Royale Union Saint-Gilloise, waardoor het met 43 punten aan de leiding gaat in de Belgische competitie met nog drie speelronden te gaan.

Ajax moet naar verluidt zo'n anderhalf miljoen euro betalen om het doorlopende contract van topkandidaat Schreuder in België af te kopen. De Amsterdammers zijn op zoek naar een opvolger van huidig hoofdtrainer Erik ten Hag, die naar Manchester United vertrekt. De andere ogenschijnlijke droomkandidaten, Peter Bosz en Arne Slot, lijken om uiteenlopende redenen niet haalbaar. Bosz wordt voorlopig aan zijn contract gehouden bij Olympique Lyon, terwijl een overstap van Slot niet in de lijn der verwachtingen ligt sinds de uiterst pikante overstap van Steven Berghuis en zijn recente contractverlenging bij Feyenoord. Ajax lijkt overigens niet de enige gegadigde voor Schreuder, daar hij volgens Estadio Deportivo ook hoog op het lijstje bij Sevilla staat.