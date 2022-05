Klopp countert ‘hele land steunt Liverpool’-opmerking van Guardiola

Jürgen Klopp heeft gereageerd op recente uitspraken van Josep Guardiola. De Spaanse trainer van Manchester City gaf zondagavond na de wedstrijd tegen Newcastle United (5-0 winst) tegenover beIN Sports aan dat hij vond dat heel Engeland, inclusief de media, Liverpool steunt. Klopp reageert maandag op de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Aston Villa door te stellen het absoluut niet eens te zijn met Guardiola. “Het is juist tegenovergesteld.”

Manchester City is na de eigen overwinning en het gelijkspel van concurrent Liverpool (1-1 thuis tegen Spurs) een stap dichterbij het kampioenschap gekomen. Volgens Guardiola baalt heel Engeland hier echter van en hoopt iedereen dat Liverpool alsnog de titel binnenhaalt. “Iedereen in dit land support Liverpool omdat zij een indrukwekkende geschiedenis in Europa hebben. Niet in de Premier League, want ze hebben de afgelopen dertig jaar maar één landstitel behaald.” De Spanjaard zit er overigens niet mee. “Het is absoluut geen probleem. Woensdag (uitwedstrijd bij Wolverhampton Wanderers, red.) is de echte, echte finale voor ons.”

Klopp is het niet eens met zijn collega wanneer hem maandagmiddag gevraagd wordt naar de opmerkingen van Guardiola. “Ik heb geen idee of het hele land aan onze kant staat, dat weet ik echt niet. Dat gevoel krijg ik zelf alleen niet als ik naar andere plekken ga en daar een wedstrijd moet spelen. Het is juist het tegenovergestelde. Hier in Liverpool, waar ik woon, willen veel mensen dat we kampioen worden, dat klopt. Maar zelfs hier is het waarschijnlijk maar de helft die dat wil.” De Liverpool-manager vraagt zich af of Guardiola wellicht meer informatie heeft dan hijzelf heeft. “Misschien weet hij meer dan ik.”

Klopp heeft wel een idee waar het gevoel van zijn collega-trainer vandaan kan komen. “Als manager word je gigantisch beïnvloed door de wedstrijd, door de situatie. Dat heb ik onlangs ook ervaren. Ik heb geen idee wat de situatie bij Pep op dat moment was, nadat hij is uitgeschakeld in de Champions League. Dat alleen is al moeilijk om te verwerken, maar dan staat Liverpool ook nog eens in de finale. Dan krijg je reacties als ‘maar zij speelden tegen Villarreal en City speelde tegen Real Madrid. En dan zeg je weleens iets.” De Duitser is het niet oneens met alle woorden van Guardiola. “Hij had gelijk toen hij zei dat Liverpool maar één keer in de afgelopen dertig jaar de landstitel heeft gewonnen.”

Manchester City werd vorige week op pijnlijke wijze uit de Champions League geknikkerd. The Citizens zagen Real Madrid vlak voor tijd twee treffers maken, waarna Karim Benzema in de verlenging de beslissende treffer vanaf elf meter binnenschoot. Real Madrid treft op 28 mei in de finale Liverpool. De ploeg van Klopp schakelde in de halve finale Villarreal uit. In de Premier League heeft Manchester City een voorsprong van drie punten ten opzichte van Liverpool. Beide ploegen moeten nog drie wedstrijden spelen. Liverpool heeft ook nog kans op het winnen van de FA Cup. In de finale op 14 mei is Chelsea daarin de tegenstander.