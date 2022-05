Vriendin Chong doet luguber verhaal: ‘Ze dreigden ons in stukken te hakken’

Maandag, 9 mei 2022

De vriendin van Tahith Chong, de 24-jarige Rianna Taylor, heeft schokkende details naar buiten gebracht naar aanleiding van de heftige woningoverval van afgelopen januari. De nachtclubartieste zegt doodsangsten uit te hebben gestaan en sindsdien te maken te hebben met een posttraumatische stressstoornis. Chong en zijn vriendin werden begin dit jaar in het holst van de nacht overvallen. De overvallers hadden het gemunt op horloges en sieraden van de middenvelder van Manchester United.

Een gemaskerde bende brak rond drie uur 's nachts in in het huis van Chong en zijn vriendin en gingen er onder meer vandoor met sieraden, horloges en designertassen. "Ik begon te trillen en dacht dat het een nachtmerrie was. Na een paar minuten realiseerde ik me dat het echt was", deelt Taylor haar verhaal met the Sun. “Een van de mannen bedreigde ons met een heel groot keukenmes en een ander greep Tahith bij de enkel en sleepte hem uit bed. Weer een ander hield een honkbalknuppel vast waarmee hij in ons gezicht zwaaide." Volgens politierapporten waren de mannen zeker veertig minuten in het huis aanwezig.

"Ze schreeuwden: 'Waar zijn de horloges?'. Ze noemden Tahith bij zijn bijnaam Chongy en eisten te weten waar zijn horloges waren", gaat Taylor verder. "Hij zei dat hij zijn horloges niet thuis bewaarde. Ze waren angstaanjagend en er was er één in het bijzonder van ongeveer één meter tachtig die dreigend was en de leider leek. Ze bedreigden ons voortdurend en zeiden dat als ze horloges vonden en we logen, ze ons in stukken zouden hakken. Ze namen onze telefoons van ons af. Ook namen ze mijn tweedehands Rolex ter waarde van 3.500 euro mee plus mijn Louis Vuitton-tas. Ik slaap sindsdien slecht en kan niet slapen met het licht uit. Ik heb de diagnose PTSS."

Chong zou een makkelijk doelwit zijn geweest vanwege zijn slechte beveiliging. De politie in Manchester waarschuwde de United-speler dat zijn sociale media in de gaten werden gehouden door georganiseerde bendes in de zoektocht naar een makkelijke prooi. Het incident, dat op 16 januari plaats zou hebben gevonden, was de vijfde gemelde woninginbraak bij een speler van Manchester United sinds de kerst. Onlangs onthulde Paul Pogba eveneens slachtoffer te zijn geworden van een woninginbraak. Terwijl de Fransman in actie kwam in de Champions League tegen Atlético Madrid, werden zijn twee slapende kinderen slachtoffer van de inbraak.