Lodewijk Asscher vraagt Huntelaar om actie na lezen van transfergerucht

Maandag, 9 mei 2022 om 01:12 • Jeroen van Poppel

Lodewijk Asscher ziet Hakim Ziyech komende zomer dolgraag terugkeren in het rood-wit van Ajax. De voormalig Fractievoorzitter van de PvdA, die groot supporter van de Amsterdamse club is, vreest na het lezen van een Italiaans transfergerucht dat Ziyech naar AC Milan zal verkassen. Daarom doet Asscher met een knipoog een oproep aan Klaas-Jan Huntelaar, die betrokken is bij het aankoopbeleid van Ajax. "Lees je mee, Klaas-Jan?", schrijft Asscher op Twitter.

Volgens Calciomercato is AC Milan nog altijd zeer geïnteresseerd om Ziyech over te nemen van Chelsea. I Rossoneri zouden dertig miljoen euro over hebben voor de 29-jarige aanvallende middenvelder, terwijl Chelsea inzet op veertig miljoen euro. Asscher hoopt echter dat Ajax een poging waagt om Ziyech terug te halen. "Straks is Hakim goedkoper dan Steven Bergwijn", stelt Asscher. Tottenham Hotspur vroeg volgens De Telegraaf in januari overigens dertig miljoen euro aan Ajax voor Bergwijn.

Straks is Hakim goedkoper dan Bergwijn. En vandaag weer op de bank. Kijk je mee @KJ_Huntelaar ? #bringbackziyech https://t.co/btPIs7rCAT — Lodewijk Asscher (@LodewijkA) May 7, 2022

Asscher ziet hoe dan ook mogelijkheden om Ziyech terug te brengen op het oude nest. "Hij zat ook weer op de bank", constateert de voormalig politiek leider van de PvdA, doelend op de voor Chelsea teleurstellend verlopen thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers (2-2). Thomas Tuchel deed zaterdagmiddag geen beroep op Ziyech, die al negen wedstrijden op rij niet meer in de basis stond.

De afgelopen jaren stak Asscher zijn bewondering voor Ziyech niet onder stoelen of banken. De ex-vicepremier startte in 2019 na de dramatische uitschakeling van Ajax in de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur een petitie om Ziyech in Amsterdam te houden. Liefst 27.827 liefhebbers van de Tovenaar zetten hun handtekening. Ze kregen voor even hun zin, want Ziyech plakte een extra seizoen vast aan zijn dienstverband bij Ajax, om in 2020 naar Chelsea te verkassen.